Mercato OM: Kamara annonce son départ du club !

Dans une interview accordée à Téléfoot, Bouba Kamara a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille. Le minot devrait selon rejoindre l’Atlético Madrid librement la saison prochaine.

C’était attendu, c’est désormais chose faite… Boubacar Kamara quitte l’Olympique de Marseille après de longues années dans son club de toujours. Capitaine des équipes jeunes et de l’équipe A à différentes occasions, Bouba Kamara était l’un des chouchous du Vélodrome. Au courant du très probable départ du natif de Marseille, les supporters olympiens ont tenu à lui rendre un hommage hier avant son départ définitif. En effet, le virage sud a scandé « Merci Kamara » à de nombreuses reprises.

Dans une interview accordée à Téléfoot, Kamara a annoncé avoir fait le choix de ne pas prolonger son contrat du côté de Marseille. Une décision qu’il dit avoir eu du mal à prendre, qui l’a empêché de dormir pendant plusieurs nuits.

Le départ de Bouba Kamara ne faisait plus de doute et le Marseillais a confirmé son départ à demi-mots hier soir sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram, le minot a posté une photo avec sa femme et son enfant avec « Merci pour tout » en légende de sa publication. Le milieu de terrain français devrait rejoindre Diego Simeone et l’Atlético Madrid dès cet été, librement.

Kamara : "J'ai décidé de ne pas prolonger et de quitter l'OM et je pense que c'est la meilleure décision pour mon avenir. Vous saurez bientôt mon futur club." – @telefoot_TF1 –#TeamOM pic.twitter.com/o2igkrTPwA — Fanatic0M (@Fanatic0M) May 22, 2022

A l’inverse de Maxime Lopez, le désormais ancien numéro 4 olympien n’a pas pris le temps de prolonger son contrat pour que l’OM touche une petite somme d’argent lors de son départ. Il a confirmé qu’il connaissait son futur club et qu’il sera annoncé dans peu de temps.

Quoiqu’il en soit, merci Bouba pour ces quatre saisons sous le maillot olympien et bon courage pour la suite !