Mercato OM : Le Napoli veut jouer un sacré mauvais tour à Pablo Longoria !

Annoncé comme la priorité de Pablo Longoria pour remplacer Igor Tudor, Marcelo Gallardo serait entré en contact avec le Napoli ces dernières heures !

L’Olympique de Marseille doit recruter un nouvel entraîneur dans les prochains jours afin de lancer son mercato et remplacer Igor Tudor ! Le Croate ayant quitté le club il y a quelques jours, les Marseillais ont contacté plusieurs entraîneurs dont un qui revient avec insistance dans les médias : Marcelo Gallardo.

Seulement l’Argentin qui est sur le marché depuis 2022 est courtisé par de nombreux clubs. Ces dernières heures, le Napoli aurait avancé dans les négociations avec l’ancien entraîneur de River Plate d’après les informations de Get Italian Football News.

This is where Napoli’s new manager hunt stands, as per Il Mattino: 🔵 Contact made for Paulo Sousa 🔵 Marcelo Gallardo’s intermediaries approached Napoli 🔵 Rudi Garcia remains an option 🔵 Positive signs from Roberto Mancini’s entouragehttps://t.co/5nJpomMwDZ — Get Italian Football News (@_GIFN) June 11, 2023

Gallardo, vraiment Longoria compatible?

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »