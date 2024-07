Mercato OM : les adieux émouvants de Iliman Ndiaye à l’OM

L’OM a officialisé sur ses réseaux le départ de Iliman Ndiaye après une saison compliqué au club. Un départ qui laissera un goût amer aux supporters, presque un an après son accueil triomphal à Marignane. L’attaquant a posté un émouvant message d’adieu à la ville sur son compte Instagram, re déclarant sa flamme pour l’OM au passage.

L’OM et Ndiaye c’est officiellement fini ! Après une saison au club et un total de 4 buts et 5 passes décisives pour 46 matchs joués, l’attaquant qui était arrivé dans un bain de foule à Marignane repart en Angleterre. Une saison décevante pour le Sénégalais et les supporters qui attendaient plus de l’ancien joueur de Sheffield.

Un long message émouvant

Après l’officialisation de l’OM, Ndiaye a publié un long message d’adieu aux supporters, exprimant ses regrets de ne pas s’être imposé dans son club de cœur. « Un merci particulier et sincère à tous les supporters pour votre affection au quotidien et les souvenirs que je garderai dans ma tête pour toujours. L’arrivée à l’aéroport, mes débuts au Vélodrome, mon premier but, les ambiances des grands soirs… Votre soutien au quotidien a énormément compté toute la saison et restera gravé en moi. »

« je continuerai de vibrer devant chaque match »

« Il y a un an, lorsque l’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM, j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après », a également écrit iliman Ndiaye, avant de conclure « le supporter que je suis depuis toujours continuera à vibrer devant chaque match. »