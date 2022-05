Mercato OM : Longoria à la lutte avec West Ham et Francfort pour un international guinéen

Le président de l’OM Pablo Longoria travaille depuis plusieurs mois sur le mercato estival olympien. Pour renforcer l’attaque de l’équipe de Jorge Sampaoli l’attaquant international guinéen Mohamed Bayo ferait partie des pistes étudiées.

Le mercato estival devrait être une nouvelle fois agité du côté de l‘OM. Le club marseillais va devoir se renforcer cet été avec la perspective de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Selon les informations du site Foot Mercato, l’attaquant de Clermont Mohamed Bayo ferait ainsi partie des pistes étudiées par le club phocéen. Ce dernier a inscrit 22 buts et délivré 6 passes décisives en Ligue 2 lors de la saison 2020/2021. Pour sa première année en Ligue 1 l’ international guinéen compte pas moins de 14 réalisations.

Marseille ne serait toutefois pas le seul club à apprécier les qualités de l’avant-centre de Clermont Foot. West Ham et Francfort seraient également sur ce dossier. Le montant du transfert réclamé par son club pourrait avoisiner les 10 Millions d’euros.

«C’est un moment unique. La fin de la première saison du club en Ligue 1. Les supporters sont tops, c’est l’aboutissement du travail de tout un club. Je suis très heureux aujourd’hui. Je venais voir les matchs en Ligue 2, au fur et à mesure, avec un petit budget, on a réussi à se battre pour monter, à monter, puis à se maintenir, c’est énorme. C’est certainement mon dernier match à Clermont. Je suis très ému et heureux. Jouer devant ma famille et mes amis, c’est magique». Mohamed Bayo – Source : Prime Vidéo

Sur les ondes de RMC Sport, le président de l’OM Pablo Longoria a annoncé la couleur au sujet du mercato estival olympien :

🗣️💬 « C’est un grand coach, il a fait un travail extraordinaire » Pablo Longoria très élogieux sur Jorge Sampaoli qu’il qualifie comme « un élément fondamental du projet » pic.twitter.com/IJ46V7Fif5 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2022

« Normalement je n’aime pas parler de situations individuelles. Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. On réfléchit à comment améliorer l’effectif. Qui peut arriver à l’OM ? De plus en plus en France, on aime le mercato. C’est quelque chose d’italien. Je ne peux pas donner de noms. On travail dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif. (…) C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne ». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)