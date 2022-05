Mercato concurrents OM : Naples vise aussi ce joueur décisif de Rennes ?

Le Stade Rennais a réalisé une très bonne saison, même s’il ne termine que 4ème et ne jouera pas la Ligue des Champions, à l’inverse de l’OM et de l’AS Monaco. Une équipe séduisante à voir jouer, des joueurs qui se sont révélés comme Martin Terrier ou encore Benjamin Bourigeaud. Ce dernier aurait vu Naples s’intéresser fortement à lui. Après avoir effectué la plus belle saison de sa carrière, Bourigeaud serait sur le départ et le club napolitain lui à l’affût.

Véritable maître à jouer du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud est l’illustration parfaite de la belle saison rennaise. En état de grâce toute l’année, le milieu de terrain de 28 ans a signé l’exercice le plus complet de sa carrière. Auteur de 13 passes décisives en Ligue 1, qui le place aux côtés de Lionel Messi au classement des passeurs, seul Mbappé fait mieux avec 17 offrandes, et 11 buts en 38 matchs. Élu joueur du mois d’avril en Ligue 1, Bourigeaud est monté en puissance tout au long de la saison sous les ordres de Bruno Génésio. Un départ est toutefois sérieusement envisagé cet été d’autant plus qu’il ne reste au milieu de terrain qu’une année de contrat.

L’Italie à fond sur Bourigeaud !

Selon le10sport.com, de nombreux prétendants sont à fond pour s’attacher les services de Benjamin Bourigeaud. Un duel entre les deux clubs ennemis, l’AS Rome et la Lazio Rome. Deux écuries qui tenaient la corde dernièrement. Fraîchement vainqueur de la Ligue Europa Conférence, la Roma veut renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Annoncé depuis plusieurs années sur le départ, Sergej Milinkovic-Savic serait courtisé par Manchester United pour pallier un probable départ de Paul Pogba. Une opération qui laisserait un vide dans le milieu de terrain de la Lazio et Bourigeaud pourrait être celui qui prendra cette place. Selon certaines sources, un autre club italien serait rentré dans la danse dans ce dossier, il s’agit de Naples. Le club napolitain arrive très fort dans les négociations et possède un sérieux avantage sur ses adversaires romains. En terminant 3ème de Série A, Naples s’est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, un argument de taille qui pourrait pousser Bourigeaud à choisir de s’installer à Naples plutôt qu’à Rome. Prolongation impossible pour Rennes ? Les négociations se poursuivent pour le possible départ de Benjamin Bourigeaud. Étant l’un des meilleurs joueurs du club, Rennes a transmis une offre de prolongation de contrat au milieu de terrain. Néanmoins, selon certaines sources, il sera difficile d’imaginer Bourigeaud prolonger. Âgé de 28 ans, le Français, qui a fait toute sa carrière dans l’Hexagone, aurait peut-être envie de découvrir un nouveau championnat et par la même occasion disputer la prochaine Ligue des Champions.

