Mercato OM : Longoria s’exprime enfin sur la folle rumeur Ronaldo !

En marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions, le président de l’olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué la folle rumeur autour de Cristiano Ronaldo qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le président de l’OM Pablo Longoria était présent à Istanbul ce jeudi soir pour assister au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions. Le dirigeant olympien en a profité pour mettre un terme aux rumeurs évoquant la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM lors de ce mercato estival.

On doit être sincère avec tout le monde – Longoria

«C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football.» Pablo Longoria Source RMC Sport (26/08/2022)

