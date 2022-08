Longoria en colère après les rumeurs sur Ronaldo, c’est bouclé pour Milik à la Juve, encore une à deux recrues selon Bennani … Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Pablo Longoria en colère après les rumeurs sur Ronaldo, c’est bouclé pour Milik à la Juve, encore une ou deux recrues selon Bennani ?

Fabrizio Romano a tenu a clarifier ses propos tenu la veille dans CBS Sports. Selon lui, il n’y a aucun contact entre l’OM et Cristiano Ronaldo. Romano explique que Pablo Longoria n’aurait aucune intention de recruter le portugais.

Interrogé sur Qué Golazo, un podcast de la chaîne CBS Sport sur une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille, Fabrizio Romano avait déclaré ne pas avoir d’informations mais estimé qu’un transfert du portugais pourrait faire lever les foules à Marseille. Il n’en fallait pas moins à certains supporters marseillais pour y voir un nouveau signe d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Ce jeudi, Fabrizio Romano a clarifié la situation. Pablo Longoria n’a aucune intention de recruter le portugais et serait en colère face à l’ampleur que prend la rumeur. Il explique qu’il n’y aurait aucun contact entre la direction marseillaise et le clan Ronaldo.

À L’heure actuelle, il n’y a aucun contact entre l’OM et Ronaldo. Je n’aime pas vendre du rêve donc je préfère clarifier les choses. D’après ce qu’on m’a dit, Longoria serait en colère et triste à cause de ces rumeurs car avec Ribalta, ils font de leurs mieux pour reconstruire l’OM et ramener des joueurs importants pour bâtir une équipe de top niveau. Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet de Pablo Longoria. Ils recrutent des joueurs importants comme Alexis Sanchez, Éric Bailly ou Jordan Veretout. Ils font également confiance à de jeunes prometteurs comme Issa Kaboré ou Isaak Touré. Ils ont un projet, une idée et Ronaldo ne fait pas du tout partie du projet. Les dirigeants marseillais ont une vision complètement différente pour le présent et l’avenir du club. Il y a beaucoup de rumeurs en France et les supporters marseillais deviennent fous. Ils sont tellement passionnés par leur club qu’ils rêvent de voir Ronaldo venir à l’OM. Fabrizio Romano – Source : Twitter (25/08/2022)

