Mercato OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour Amrabat !

Révélation de cette Coupe du Monde, Sofyan Amrabat attire de nombreux clubs depuis cet hiver. D’après L’Equipe, l’OM s’est positionné auprès de la Fiorentina. Le média Relevo explique que le club italien souhaite une énorme somme pour l’international marocain.

La sélection marocaine est la grosse surprise de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ! Les coéquipiers d’Amine Harit sont en demi-finale de la compétition et affronteront l’Equipe de France dès ce mercredi soir pour un énorme choc.

La Fiorentina veut 40M€ pour Amrabat

L’un des joueurs qui a le plus impressionné dans cette sélection est Sofyan Amrabat. Le Marocain qui évolue à la Fiorentina en Serie A a eu d’énormes propositions ces derniers jours. D’après L’Equipe, l’OM fait d’ailleurs partie des clubs intéressés par sa venue.

Le média Relevo explique ce dimanche que la Fiorentina est très gourmande dans ce dossier. Le club italien souhaiterait 40 millions d’euros afin de lâcher le milieu de terrain qui est considéré comme l’une des révélations de la compétition… Une somme qui semble bien loin des possibilités financières des Marseillais.

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Il y a quelques jours, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)