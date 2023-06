Mercato OM : Longoria vise un jeune crack présent au Mondial U20 ?

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à plusieurs postes cet été, notamment pour les pistons. Pablo Longoria aurait coché le nom d’un jeune crack argentin du nom d’Agustín Giay.

D’après les informations d’ESPN, l’Olympique de Marseille est en discussions avancées avec l’entourage d’Agustín Giay, jeune international U20 avec l’Argentine. Piston droit, il pourrait venir remplacer Issa Kaboré qui devrait retourner à Manchester City après un prêt moyennement concluant à l’OM.

Âgé de 19 ans et n’ayant joué que dans le championnat argentin, Agustín Giay reste un pari à un poste clé dans le système de Tudor. Seulement, le coach croate pourrait quitter le club dans les prochains jours. Il serait donc une doublure à Jonathan Clauss qui part une nouvelle fois pour être le titulaire à ce poste.

Olympique de Marsella tiene en carpeta a Agustín Giay. Ya hubo conversaciones con su entorno. Más allá de condiciones y características, un punto clave para el club francés es la edad del jugador de San Lorenzo (19). — Jorge Baravalle (@jorgebaravalle) May 31, 2023

Je pense sincèrement avoir franchi un cap — Clauss

#Clauss : « Je pense avoir franchi un cap cette saison. J’étais pas prêt physiquement et mentalement mais on apprend vite. Je m’en suis sorti et je sais quoi faire pour enchaîner la saison prochaine. » #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir, il affirme son envie de rester à Marseille, « pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien, c’est toujours un honneur de jouer à Marseille ». Le latéral a aussi évoqué son niveau physique :« Je pense sincèrement avoir franchi un cap. J’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m’en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu’il me reste à faire pour enchaîner l’année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. »