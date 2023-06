OM : Fin de saison pour cette recrue estivale !

La saison de Ligue 1 se termine ce samedi. A cette occasion, l’OM se rend à Ajaccio pour y disputer un match sans réels enjeux pour les deux équipes. Pour cette rencontre, Igor Tudor devra se passer des services de son défenseur Samuel Gigot.

L’OM se déplace à Ajaccio ce samedi. Via son compte Twitter, notre confrère Karim Attab a fait le point sur l’état de santé de Samuel Gigot, ce dernier était absent suite à un protocole commotion face à Brest. Le solide défense sera encore absent pour le dernier match de la saison : « la saison de Samuel Gigot est terminée. Le défenseur ne devrait pas être du voyage à Ajaccio. Le protocole suite à son coup reçu à la tête lors de Lille-OM n’est pas encore totalement achevé. »

Saison de Samuel Gigot terminée

#ACAOM la saison de Samuel Gigot est terminée. Le défenseur ne devrait pas être du voyage à Ajaccio. Le protocole suite à son coup reçu à la tête lors de Lille-OM n’est pas encore totalement achevé.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/ohHGBBYKHV — Karim Attab (@karimattab1) May 31, 2023

A lire : OM : Coup dur pour Valentin Rongier

Son entraîneur Igor Tudor n’avait pas donné de nouvelles précises sur l’état de santé de son joueur après la rencontre: « Gigot ? On verra comment il va avec le docteur. Je n’ai pas vu l’action en détails pour en dire plus sur un éventuel carton pour le Lillois mais c’est sur cette action avec Baleba qu’il se blesse. » Selon La Provence, « Gigot va devoir suivre le protocole commotion mis en place par la LFP et passer des examens avant d’être certain de pouvoir rejouer » samedi face à Brest. Gigot avait déjà dû faire avec une commotion cérébrale en décembre dernier, mais aussi en avril 2021 avec le Spartak Moscou !