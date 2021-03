Mercato OM : On connait le montant demandé par l’OM pour Kamara ?

Impressionnant cette saison, Boubakar Kamara attire l’œil des plus grosses écuries européennes. C’est au tour de la Juventus de s’intéresser au jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Véritable patron du milieu marseillais, Boubakar Kamara met tout le monde d’accord cette saison. Auteur d’un très bon exercice 2019-2020, les observateurs attendaient la confirmation du minot et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est chose faite! Il est même de venu le taulier et le meilleur de joueur de cette équipe de l’OM. Après l’intérêt récent de Liverpool, c’est la Juventus qui entre dans la danse pour tenter d’attirer le jeune français.

entre 35 et 45 millions pour kamara ?

D’après le média italien CalcioMercato, la Juventus est entrée en contact à le joueur et son entourage. Selon leurs informations, l’Olympique de Marseille demanderait entre 35 et 40 millions pour l’international espoir français. Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale, et en numéro six, Bouba Kamara est estimé à 32 millions d’euros par le site spécialisé transfertmarkt.fr.