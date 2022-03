Mercato OM: Saïss, de la polyvalence et de l’expérience à moindre coût pour Longoria ?

Pablo Longoria serait intéressé par l’international marocain Romain Saïss qui évolue à Wolverhampton. Libre de tout contrat au mois de juin, l’ancien joueur d’Angers ne possède pas un salaire excessif, surtout pour un joueur évoluant en Premier League.

Et si Romain Saïss était un bon plan au niveau sportif et financier ? L’international marocain arrive au terme de son contrat avec Wolverhampton au mois de juin prochain et devrait quitter son club dans lequel il évolue depuis 2016. Plusieurs clubs suivent ce dossier qui semble pouvoir être une bonne affaire. Agé de 32 ans, Saïss a engrangé une grande expérience, notamment depuis son départ d’Angers et son arrivée chez les Wolves, alors en deuxième division anglaise. Capable d’évoluer au poste de milieu défensif, il est la plupart du temps utilisé au poste de défenseur central à Wolverhampton.

Saïss, un salaire moyen de Ligue 1 ?

Lors de son arrivée en 2016 en Angleterre, Romain Saïss recevait un salaire d’environ 80 000 euros par mois. Une somme compréhensible puisque le club était en deuxième division mais sa place de titulaire et son importance dans l’effectif lui a valu une prolongation de contrat de un an en 2021. Avec cette prolongation de contrat, son salaire est monté aux environs de 120 000 euros bruts par mois, ce qui représente un salaire moyen en Ligue 1. Avec des demandes financières si basses et le fait que Romain Saïss soit libre de tout contrat, le recrutement de l’international marocain pourrait être une bonne affaire.

Le problème quand on gagne beaucoup d’argent…

«Je pense que pour moi, pour nous, c’est la clé de notre vie. Nous sommes ici parce que ce sont nos règles de suivre les règles d’Allah. Cela fait de moi une meilleure personne, en tant qu’homme, en tant que joueur, car si vous respectez les règles du Coran, vous ne pouvez être qu’une bonne personne… Nous avons la chance de jouer au football et d’être rassurés à ce sujet en termes de salaire, donc avec la religion, vous pouvez rester concentré sur ce que vous devez faire. Le problème quand on gagne beaucoup d’argent, parfois on peut devenir fou parce que Satan est partout, il essaie de vous éloigner de la religion, donc c’est vraiment important d’avoir la religion pour moi et pour ma famille» Romain Saïss – Source: Site officiel de Wolverhampton