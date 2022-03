Veretout, Alvaro, Dong… Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Voici les 3 infos mercato OM de la semaine ! Au programme, l’offre pour Jordan Veretout, le ras-le-bol d’Alvaro et la piste de Longoria en Ligue 1!

Mercato OM : Longoria tente une (petite) offre pour Veretout ?

C’est un des dossiers mercato qui revient avec insistance concernant l’OM. Pablo Longoria veut récupérer Jordan Veretout qui n’entre plus dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma. Le président de l’OM aurait fait une offre…

Selon le Corriere dello Sport, l’OM aurait attaquant les négociations concernant un transfert de Jordan Veretout. Pablo Longoria aurait faire une première offre estimé à 7-8 millions d’euros par le média italien. Le directeur général du club italien, Tiago Pinto aurait refusé et demande entre 15 et 20M€. Jose Mourinho a d’ailleurs confié en conférence de presse qu’il était ravi de pouvoir compter sur un joueur comme Veretout sur le banc : « Je suis content d’avoir des gens comme lui sur le banc, peut-être que Jordan l’est un peu moins. » Les médias italiens affirment que l’OM est bien placé pour obtenir son recrutement, reste à savoir si Longoria est prêt à monter son offre…

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)

OM: Un indésirable de Jorge Sampaoli a quitté Marseille !

Mis à l’écart depuis le début de la saison et l’arrivée de William Saliba, Alvaro Gonzalez est passé de joueur important, parfois même capitaine d’équipe, à un remplaçant qui n’a que très peu de chance d’avoir du temps de jeu. La situation entre le défenseur espagnol et Jorge Sampaoli s’est gravement détériorée avec le temps et le joueur semble avoir compris que son avenir s’écrira loin de Marseille.

Chouchou du Vélodrome notamment grâce à sa grinta et son amour de la ville et du club, Alvaro Gonzalez vit une saison 2021-2022 pour le moins compliquée. S’il était l’un des capitaines de l’équipe sous les ordres d’André Villas-Boas, le défenseur central espagnol est désormais relégué dans les tribunes depuis quelques temps après être avoir passé le restant de la saison quasiment intégralement sur le banc.

Alvaro de retour en Espagne pour une durée indéterminée

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Alvaro Gonzalez serait retourné, avec l’accord du club, en Espagne depuis une dizaine de jours. Cependant, la date de son retour n’est pas connue. Le défenseur espagnol semble avoir compris que son avenir ne se fera pas à Marseille, malgré tout l’amour qu’il peut avoir pour le club, la ville et ses supporters. Son entourage et lui-même seraient ouverts à un départ dans un pays du Golfe pour tenter de signer un dernier contrat juteux avant de potentiellement prendre sa retraite. La blessure de Balerdi peut-elle changer la donne?

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

Mercato OM : Longoria vise une jeune révélation made in France !

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent en permanence sur le mercato. Pablo Longoria étudie ainsi de très nombreux profils pour tenter de détecter la perle rare. Le président de l’OM aurait ainsi des vues sur un jeune talent de l’ESTAC.

L’Olympique de Marseille a réussi un gros coup ce dimanche soir en s’imposant contre Nice au stade Vélodrome à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux marseillais de se positionner seuls sur la deuxième marche du podium. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est plus qu’importante pour les finances du club marseillais. A neuf journées de la fin du championnat rien n’est encore joué et l’OM ne compte qu’un point d’avance sur le troisième (Rennes) et trois points sur le quatrième (Nice).

Info : la révélation offensive de l’ESTAC Kyliane Dong est sur les tablettes de la Juventus, de l’OM et d’un club allemand. Cet attaquant vif, rapide et explosif affole les défenses avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches de Coupe Gambardella.https://t.co/6ZzGqmm4Z4 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 19, 2022

Un bon coup a faire pour ce jeune prospect

Cela n’empêche pas Pablo Longoria de travailler sur le mercato. Le président de l’OM étudie déjà de nombreux profils en vue de la saison prochaine. Grosse révélation de la Coupe Gambardella, le jeune attaquant de 17 ans Kyliane Dong serait ainsi dans le viseur du l’Olympique de Marseille indique le site FootMercato. En fin de contrat aspirant avec l’ESTAC plusieurs clubs, dont la Juventus Turin et l’OM seraient ainsi à l’affût qu’il ne faudra débourser que des indemnités de formation pour le recruter en fin de saison.