Alvaro, Bielsa de retour sur un banc et Kamara ciblé par un club anglais… Les 3 infos OM du 27 mars 2022

Voici les 3 infos Olympique de Marseille importantes de ce dimanche 27 mars 2022 !

OM: Un indésirable de Jorge Sampaoli a quitté Marseille !

Mis à l’écart depuis le début de la saison et l’arrivée de William Saliba, Alvaro Gonzalez est passé de joueur important, parfois même capitaine d’équipe, à un remplaçant qui n’a que très peu de chance d’avoir du temps de jeu. La situation entre le défenseur espagnol et Jorge Sampaoli s’est gravement détériorée avec le temps et le joueur semble avoir compris que son avenir s’écrira loin de Marseille.

Chouchou du Vélodrome notamment grâce à sa grinta et son amour de la ville et du club, Alvaro Gonzalez vit une saison 2021-2022 pour le moins compliquée. S’il était l’un des capitaines de l’équipe sous les ordres d’André Villas-Boas, le défenseur central espagnol est désormais relégué dans les tribunes depuis quelques temps après être avoir passé le restant de la saison quasiment intégralement sur le banc.

Alvaro de retour en Espagne pour une durée indéterminée

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Alvaro Gonzalez serait retourné, avec l’accord du club, en Espagne depuis une dizaine de jours. Cependant, la date de son retour n’est pas connue. Le défenseur espagnol semble avoir compris que son avenir ne se fera pas à Marseille, malgré tout l’amour qu’il peut avoir pour le club, la ville et ses supporters. Son entourage et lui-même seraient ouverts à un départ dans un pays du Golfe pour tenter de signer un dernier contrat juteux avant de potentiellement prendre sa retraite. La blessure de Balerdi peut-elle changer la donne?

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

Mercato ex-OM: Rebond en Amérique du Sud pour Marcelo Bielsa ?

Après son départ de Leeds, l’ancien entraîneur marseillais Marcelo Bielsa pourrait déjà retrouver un banc. L’entraîneur argentin est en effet dans les petits papiers non pas d’un club mais bien d’une sélection. Ce serait un retour en Amérique du Sud pour El Loco.

Passé par l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a marqué les supporters de son empreinte. Depuis El Loco est suivi de près dans toutes ses aventures surtout depuis son arrivée à Leeds et le travail qu’il a effectué en Angleterre en faisant remonter le club en Premier League et en le maintenant en 1ère division. Malheureusement pour Bielsa, cette saison a été beaucoup plus compliquée avec Leeds et ses dirigeants ont pris la décision de se séparer de lui en cours de saison. Cependant, une porte semble s’ouvrir pour le tacticien argentin puisqu’une sélection s’intéresse à ses services.

Marcelo Bielsa de retour avec la sélection bolivienne?

Après avoir dirigé la sélection d’argentine ainsi que la sélection chilienne, Marcelo Bielsa pourrait devenir sélectionneur de la Bolivie. En effet, la Bolivie s’intéresse au profil d’El Loco pour venir remplacer Cesar Farias, destitué de son poste il y a désormais deux mois. C’est le Directeur Technique National de la Fédération bolivienne qui l’a confirmé en conférence de presse.

«Nous sommes en contact, je ne nierai pas que nous avons une certaine ligne de contact avec le coach, nous ne lui avons pas encore parlé, mais nous sommes proches de le faire» Fernando Costa – Source: Conférence de Presse

Une décision très difficile pour le président de Leeds

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani s’est d’ailleurs exprimé dans un communiqué publié par le club ce dimanche. Ce dernier a remercié le coach argentin pour tous ses efforts depuis le début de son aventure en Angleterre.

« Cela a été la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre pendant mon mandat à Leeds United, compte tenu de tout le succès que Marcelo a eu au club. Avec Marcelo comme entraîneur, nous avons eu trois saisons incroyables et les bons moments sont revenus à Elland Road. Il a changé la culture du club et nous a tous apporté une mentalité de gagnant. Les moments créés, en particulier lors de la saison 2019/20 et de la promotion en Premier League, resteront bien sûr longtemps gravés dans toutes nos mémoires, moi-même et les fans inclus. Cependant, je dois agir dans le meilleur intérêt du club et je pense qu’un changement est nécessaire maintenant pour garantir notre statut de Premier League. Les résultats et performances récents n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous nous retrouvons dans une position précaire en championnat et je pense que c’est le bon moment pour faire venir un nouvel entraîneur-chef, afin d’avoir un impact dans la phase décisive de la saison. Naturellement, moi-même, ainsi que tous les autres membres du club, voudrions remercier Marcelo pour ses efforts et ses réalisations et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. » Andrea Radrizzani (président de Leeds United) – Source : Communiqué officiel du club (27/02/22)

Mercato OM: Vieira veut Kamara et la première recrue de l’ère McCourt ?

Boubacar Kamara devrait selon toute vraisemblance quitter Marseille cet été. En fin de contrat en juin prochain, le minot marseillais attirent les clubs des quatre coins de l’Europe et aurait également tapé dans l’oeil d’un champion du monde 1998.

Alors que la prolongation de son contrat semble de plus en plus n’être qu’un fantasme, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille en fin de saison, à moins d’une nouvelle signature surprise en fin de saison. En effet, une qualification directe en Ligue des Champions pourrait peut-être encouragé Kamara à rester à Marseille la saison prochaine mais rien n’est moins sûr au vu de la manière dont le dossier traîne sur la longueur. Libre de tout contrat au mois de juin prochain, si rien ne se décante d’ici-là avec la direction marseillaise, de nombreux clubs tentent de faire du charme au numéro 4 de l’OM afin de pouvoir le recruter cet été. La liste des prétendants est déjà longue et certains d’entre eux persistent pour tenter de recruter Kamara gratuitement. Un champion du monde 98 suit d’ailleurs le dossier de très près.

Patrick Vieira et Crystal Palace forcent pour Kamara

Selon les informations du Sun, Patrick Vieira aurait coché le nom de Bouba Kamara dans la liste de ses priorités estivales. Le milieu de terrain champion du monde 98 avec les Bleus connait bien le minot marseillais puisqu’il l’a affronté à plusieurs reprises lorsqu’il été coach de l’OGC Nice. Son club de Crystal Palace pourrait avoir les capacités de s’aligner sur les demandes financières de Kamara plus aisément que l’Olympique de Marseille mais encore faut-il que le club anglais ne les trouvent pas excessives. Dans le cas contraire, les Eagles pourraient transmettre une proposition de contrat au joyau marseillais.

Un milieu de terrain « made in OM » pour Crystal Palace ?

Toujours selon les informations du Sun, le club anglais serait également intéressé par un autre milieu de terrain passé par l’Olympique de Marseille. En effet, Crystal Palace surveillerait la situation de Morgan Sanson qui est plutôt en difficulté depuis son arrivée à Aston Villa à cause, notamment, de longues blessures. Comme pour Bouba Kamara, Patrick Vieira connait bien le joueur pour l’avoir affronté à plusieurs reprises lorsqu’il était sur le banc des Aiglons. Reste à voir si Sanson préfère continuer l’aventure en Angleterre ou revenir en France où plusieurs clubs s’intéressent à lui également.