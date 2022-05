Mercato OM: Saliba vraiment chaud pour rester la saison prochaine ?

Souvent interrogé sur son avenir cette saison, William Saliba ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le Marseillais prêté par Arsenal ne sait pas où il évoluera la saison prochaine car l’OM ne dispose pas d’option d’achat pour l’international français.

Seulement prêté par Arsenal, l’Olympique de Marseille est loin d’être sûr de pouvoir conserver William Saliba la saison prochaine. En effet, le défenseur a réalisé une saison exceptionnelle sous le maillot olympien, à tel point qu’il est devenu international français cette saison, avec une première apparition sur la pelouse du Vélodrome face à la Côte d’Ivoire. Acheté 30 millions d’euros en 2019 par les Gunners, Saliba n’a jamais eu sa chance avec l’équipe A des Londoniens. Avec sa saison à Marseille, sa valeur est passée de 18 à 24 millions d’euros d’après le site transfermarkt. Malgré son amour du club, il sera difficile de le garder la saison prochaine.

Avec grand plaisir si je reviens — William Saliba

L’opération devrait être compliquée pour pouvoir garder Saliba à Marseille. En effet, de nombreux médias annoncent qu’Arsenal demanderait environ 30M d’euros, somme que l’OM pourra difficilement aligner. Selon Karim Bennani, Longoria travaillerait sur un prêt avec option d’achat obligatoire aux environs de ce montant de 30M, payé donc en 2023. En zone mixte après la rencontre, William Saliba a été interrogé sur son avenir. Le défenseur français a confirmé son plaisir qu’il aurait a rejouer à Marseille la saison prochaine.

« On verra bien, on va bien dormir en tout cas parce que c’était l’objectif premier de terminer deuxième, réagissait l’international français samedi soir. Il y a deux mois de mercato. Mais ça serait avec grand plaisir si je reviens. En tant que footballeur, on veut tous jouer la Ligue des Champions, surtout que je ne l’ai jamais disputée encore. Surtout dans un stade comme ça, où ça fait longtemps qu’il n’a pas connu ça. J’aimerais bien jouer ici les mardis et mercredis. » William Saliba – Zone mixte (21/05/2022)