Mercato OM : Un international tunisien visé par Longoria !

Le mercato ouvre officiellement ses portes ce dimanche. L’Olympique de Marseille devrait se montrer particulièrement actif pour tenter de renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Un milieu de terrain international tunisien serait visé.

Alors que le transfert de Gerson est désormais acté, l’Olympique de Marseille va pouvoir s’activer pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. La priorité se nomme Ruslan Malinovskyi. Les dirigeants marseillais négocient actuellement un prêt de l’international ukrainien.

Selon les informations du Sun, le club olympien étudierait également la piste Hannibal Mejbri (20 ans). Le milieu de terrain est prêté par à Birmingham City par Manchester United. L’OM aurait envoyé la semaine dernière un dirigeant sur place pour observer les progrès de l’international Tunisien.

Tudor évoque le mercato

En conférence de presse ce samedi, l’entraineur de l’OM Igor Tudor a évoqué le mercato hiervnal :

En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c’est déjà presque défini. Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines. Recruter un attaquant ? C’est une option et on en a parlé. C’est vrai que dans le dernier match, Bamba Dieng a joué les 20 dernières minutes devant et lui plus derrière. Il faut voir aussi comment le mercato évolue. Ce n’est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/12/2022)