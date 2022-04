Sampaoli réclame 4 recrues, Saliba et Kamara… Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Voici les 3 infos importantes de la semaine sur le mercato de l’Olympique de Marseille !

Mercato OM : Sampaoli réclame quatre recrues !

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’OM est en passe d’accrocher un podium et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour bien figurer dans cette compétition, il faudra que les marseillais se renforcent cet été. L’entraineur olympien, Jorge Sampaoli a rappelé la nécessité de renforcer l’équipe en vue de cet objectif.

À six journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est deuxième du championnat et se retrouve bien placé pour terminer sur le podium et obtenir une place qualificative pour la Ligue des Champions. Le retour du club phocéen dans la plus prestigieuse des coupes était l’objectif principal de l’OM cette saison.

Il faut dire que la dernière participation des marseillais sous la coupe d’André Villas-Boas ne s’était pas très bien déroulée, la faute à un effectif un peu court et une équipe en bout de souffle. Des erreurs que ne veulent absolument pas reproduire la direction actuelle olympienne. C’est surement pour ces raisons que depuis plusieurs semaines, l’entraineur Jorge Sampaoli ne cesse de répéter la nécessité de renforcer l’équipe tout en gardant l’ossature. À la veille du match contre Nantes, l’argentin a réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)

Un mercato pour contenter les supporters ?

Ce n’est pas la première fois cette saison que l’ancien coach de Séville réclame des renforts. Il y a quelques semaines lors d’un entretien accordé à Samir Nasri pour l’émission Canal Foot Club diffusé sur Canal+, Sampaoli avait déjà envoyé un message à Pablo Longoria et Frank McCourt sur le mercato en rappelant leur devoir envers la ville de Marseille :

» Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d’une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d’Europe. » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)

Mercato OM : Arsenal fait grimper le prix de Saliba !

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba impressionne à l’OM cette saison. Si Pablo Longoria aimerait le conserver, les Gunners ont fait grimper son prix…

C’est l’une des satisfactions de l’Olympique de Marseille cette saison. William Saliba est prêté depuis le début de la saison par Arsenal sans option d’achat. À seulement 21 ans, le défenseur central est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli cette saison. Auteur de solides performances et faisant preuve d’une sérénité remarquable à chacune de ses apparitions, William Saliba impressionne cette saison. Il est même parvenu à taper dans l’oeil de Didier Deschamps, qui lui a offert ses deux premières sélections en Équipe de France.

De leur côté, les supporters de l’OM rêveraient de voir rester le défenseur central d’Arsenal la saison prochaine. Toutefois, l’opération semble compliquée à réaliser. En effet, les Gunners sont conscients des bonnes performances qu’il réalise en France et souhaiteraient le conserver la saison prochaine. Seul un chèque important pourrait amener à faire réfléchir le club londonien.

Arsenal veut 42 millions d’euros pour Saliba

En Europe, les performances de William Saliba ne sont pas passées inaperçues. En effet, on apprenait dernièrement que l’Atlético Madrid semblait aussi intéressé par le profil du défenseur central. Toutes ces données sont arrivées sur le bureau des dirigeants d’Arsenal qui semblent avoir pris une décision importante au sujet de son défenseur.

À en croire les informations révélées par The Sun, les Gunners ont pris conscience du potentiel de William Saliba et demanderaient désormais au moins 35 millions de livres soit 42 millions d’euros pour s’en séparer. Reste donc à savoir comment évoluera ce dossier d’ici les prochaines semaines. Pablo Longoria pourrait utiliser l’épanouissement du joueur à Marseille dans les négociations.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi 11 avril, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)

Mercato OM : Un coach de Premier League est venu superviser Kamara !

Pendant la rencontre entre l’OM et le FC Nantes, Steven Gerrard était présent à l’Orange Vélodrome hier soir pour superviser Boubacar Kamara, libre de tout contrat à l’issue de la saison.

C’est un soulagement. L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes hier soir grâce à un doublé de Dimitri Payet ainsi qu’un but d’Amine Harit. Une victoire importante pour les Marseillais dans la lutte à la Ligue des champions. Menés deux fois au score en première période, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas lâché et sont à chaque fois revenus au score pour ensuite l’emporter. Après cette victoire, les joueurs de l’OM font un pas de plus vers la Ligue des champions la saison prochaine et possèdent désormais une avance de 6 points sur la troisième place et ses poursuivants (Rennes, Strasbourg et Monaco).

Comme à son habitude, le Vélodrome était comble pour assister à cette rencontre. Si les supporters de l’OM étaient présents en nombre pour encourager l’équipe tout au long du match, une personne à laquelle on s’attendait moins était aussi présente.

Steven Gerrard a observé Kamara

En effet, à en croire les informations révélées par RMC Sport, Steven Gerrard était lui aussi présent au Vélodrome. Le média croit savoir que l’ancien joueur de Liverpool était présent pour superviser Boubacar Kamara. Actuel coach d’Aston Villa, Steven Gerrard avait déjà fait part de son intérêt pour le milieu de terrain de l’OM. En se rendant en personne au Vélodrome, il démontre une nouvelle fois qu’il est déterminé à le récupérer libre à l’issue de la saison. Si le départ de Boubacar Kamara à l’issue de la saison semble inéluctable, reste à savoir s’il pourrait être attiré par le challenge menant à Aston Villa.

C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante – Jonathan MacHardy

Au micro de RMC Sport, Jonathan MacHardy a donné son avis sur ce dossier. Il estime que Boubacar Kamara devrait imiter Samir Nasri en prolongeant et en aidant l’OM sur le plan financier.

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)