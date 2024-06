Mercato OM : Un nouveau projet lancé par Longoria après le projet Dortmund?

Invité lors de notre émission Débat Foot Marseille, Cyril Astier, agent de joueurs, s’est exprimé sur la venue de Roberto De Zerbi et ce que cela impliquait pour le futur de l’OM. Une signature qui pourrait acté la décision de partir sur un tout nouveau projet pour le club.

Cyril Astier, agent de joueur, était l’invité de notre émission Débat Foot Marseille. Amené à commenter l’arrivé futur de De Zerbi, il s’est exprimé sur la possibilité de voir l’OM partir sur un tout nouveau projet pour les prochaines années à venir. « J’ai l’impression qu’au-delà de ce qui est visible aujourd’hui avec le coach, le directeur technique etc, il y a toute une mise en place au sein de l’OM qui me fait penser, même si je n’ai pas vraiment envie de le dire, et que de toute façon les dirigeants ne le diront pas, à un projet Brighton. On parlait avant de projet Dortmund, maintenant ça me fait penser à ce genre de projet là. »

Vers un développement des jeunes joueurs ?

« Même si Brighton est très différent de Marseille, et que chaque contexte est différent, on se rapprocherait d’un projet comme celui-là. Avec, par exemple, au niveau de la post formation la volonté de créer une pro 2, avec des jeunes joueurs du club qui pourrait basculer plus rapidement en équipe première. C’est ce que fait Brighton d’ailleurs, 30% des minutes jouées le sont par des joueurs formés au club. Si demain l’OM est capable de faire ça, moi je dis bravo ! ». Un projet qui pourrait faire sens, alors que notre journaliste Nicolas Filhol rappelle que l’OM avait été sanctionné pour « ne pas avoir de joueurs formés au club en coupe d’Europe ».

« Il y a un projet intelligent qui se dessine pour l’OM »

Une bonne nouvelle pour les finances du club. « C’est quelque chose qu’il faut prendre aujourd’hui avec les droits TV à la baisse et la difficulté à vendre des joueurs. D’où un projet Brighton, car ce club sait vendre ses joueurs. Caicedo pour 116 millions d’euros a Chelsea, Mac Alister pour 42 millions d’euros à Liverpool, Cucurella pour 60 millions d’euros à Chelsea également… Aujourd’hui, ça reste un club qui a été capable de chercher des joueurs dans des seconds marchés. J’espère que demain on sera capable d’aller trouver, nous aussi, des joueurs en Equateur ou en Finlande ! Même si cela nécessite une grosse base de données et de Data. Mais tous ces éléments mis bout à bout me font dire qu’il y a peut-être un projet intelligent qui se dessine à l’OM. »