Mercato OM: une ancienne cible de Longoria annonce son départ de la Lazio

Le milieu de terrain Luis Alberto a annoncé qu’il quitterait la Lazio de Rome à la fin de la saison. L’Olympique de Marseille s’était intéressé à sa situation par le passé.

Au micro de DAZN, Luis Alberto a confirmé qu’il quitterait la Lazio de Rome en fin de saison. L’international espagnol, un temps pisté par l’OM, ne veut pas aller au bout de son contrat: « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat et je me sépare.»

🚨 Luis Alberto announces: « I’m leaving Lazio at the end of the season. It’s over, I’ve already asked to terminate the contract and part ways ».

« I don’t want to receive €1 from Lazio anymore. It’s time for me to leave the club », told DAZN. pic.twitter.com/vvzqgVFqsT

