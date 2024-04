OM: Nasri défend Benatia et évoque sa loyauté

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Samir Nasri a expliqué le mode de gestion de Mehdi Benatia. L’ex-milieu offensif a évoqué le besoin de loyauté du dirigeant de l’Olympique de Marseille.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Samir Nasri a pris la défense de Mehdi Benatia. L’ancien joueur de l’OM a souligné l’importance des relations humaines dans son management:« Mehdi, c’est un mec loyal. Quand j’ai fait ma méningite en 2007, il est descendu à Marseille, il était tous les jours à l’hôpital. Je n’avalais rien, j’avais perdu sept kilos, alors il me ramenait un petit Mcdo, en douce.»

A LIRE AUSSI:Concurrents OM: le Stade Rennais s’incline face à Toulouse

« Quand Mehdi donne sa confiance, il attend la même chose de toi »

Samir Nasri sur la loyauté de Medhi Benatia 🫶 « Mehdi, c’est un mec loyal. Quand j’ai fait ma méningite en 2007, il est descendu à Marseille, il était tous les jours à l’hôpital. Je n’avalais rien, j’avais perdu 7kg, alors il me ramenait un petit mcdo, en douce. Quand Medhi… pic.twitter.com/1fXLM5pPre — Footballogue (@Footballogue) April 13, 2024

« Quand Mehdi donne sa confiance, il attend la même chose de toi, a ajouté Nasri avant de poursuivre: Il peut être dur, dire stop s’il pense qu’on lui fait à l’envers. On s’est déjà fâchés, pas pour un truc important en plus, mais on ne s’est plus parlé pendant six mois. Après, en homme entier, il sait reconnaître ses erreurs, et avancer.»

A LIRE AUSSI:OM : « La Coupe d’Europe vient après la Ligue 1 ! », Kombouaré peste contre la LFP