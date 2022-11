Mercato OM : Une première offre (assez basse) pour Gerson ?

Le mercato hivernal pourrait de nouveau être agité du côté de l’Olympique de Marseille dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le cas Gerson pourrait notamment animer cette période des transferts.

Le cas Gerson pourrait animer le prochain mercato hivernal. Il y a quelques jours, le père et agent du joueur avait clairement indiqué que le milieu de terrain brésilien quitterait l’OM en janvier si sa situation n’évoluait pas d’ici la « Je ne peux pas cacher que nous sommes en colère. Cet entraîneur nous empêche de rêver à une place avec le Brésil pour la coupe du monde. On va aller voir ailleurs, c’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés », a ainsi déclaré Marcao au journal l’Equipe

Une offre de 12-15M€ pour Gerson ?

Selon les informations des médias Calciomercato et Fichajes.net, le FC Séville de Jorge Sampaoli serait déjà sur le coup pour rapatrier Gerson. Le club andalou devrait formuler une proposition entre 12 et 15 millions d’euros rapporte le site espagnol qui précise que l’OM pourrait céder son joueur contre un chèque de 18 M€. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain brésilien avait été recruté la saison dernière pour plus de 20 M€.

