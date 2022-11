Gerson poussé vers la sortie, une piste en Serie A pour Longoria et des changements à venir dans le staff de Tudor… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Gerson poussé vers la sortie, une piste en Serie A pour Longoria et des changements à venir dans le staff de Tudor…

Mercato OM : GERSON POUSSÉ VERS LA SORTIE !

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être une nouvelle fois mouvementé. Pablo Longoria ne cache plus son désir de recruter pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor en janvier. Il faudra pour cela réaliser des ventes. Gerson pourrait ainsi être poussé vers la sortie.

L’élimination de toute compétition européenne va laisser des traces. Le président de l’Olympique de Marseille se projette déjà sur l’après, notamment sur le prochain mercato. Comment améliorer cette équipe qui a failli dans les grands rendez-vous ? L’objectif est plus que jamais d’aller chercher une nouvelle qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Pablo Longoria veut ainsi apporter de l’expérience à ce groupe. Un attaquant et un défenseur central sont notamment visés, mais pour avoir les moyens de recruter il faudra vendre des éléments déclassés par Igor Tudor.

Selon les informations de RMC Sport, L’OM pourrait ainsi pousser le milieu de terrain brésilien Gerson. Recruté la saison dernière par Sampaoli, il a été rapidement écarté du onze de départ par Igor Tudor cette saison. Le père de l’international brésilien avait fait savoir il y a quelques semaines son mécontentement en menaçant même de quitter Marseille en janvier. Il en aura peut être l’occasion, la porte semble en tout cas ouverte. Mais à quel prix pour l’OM ? Le club marseillais avait dû débourser un chèque de plus de 20 millions d’euros pour le recruter. La côte du joueur a fortement baissé ces dernières semaines.

A LIRE AUSSI : Mercato : Entre l’OM et Lyon, son cœur balance pour cette ancienne piste de Longoria !

Mercato OM : Longoria veut recruter à deux postes (une piste en Serie A) ?

Alors qu’un départ de Gerson est envisagé lors du prochain mercato d’hiver, Pablo Longoria aimerait renforcer deux postes lors de cette période intermédiaire de transfert.

Selon RMC, le président de l’OM et son staff auraient ciblé deux postes lors du prochain mercato : un défenseur central et un milieu offensif. Le média précise que « Samuel Gigot et Isaak Touré sont en difficulté, et Éric Bailly est fragile et trop souvent blessé. » Du coup, un défenseur expérimenté serait recherché, peut-être un joueur en mal de temps de jeu en prêt ?

Malinovskyi toujours visé ?

De plus, avec le possible départ de Gerson, Longoria aimerait recruter un milieu offensif pouvant apporter une touche technique supplémentaire. Le milieu de l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi serait toujours dans le viseur du club marseillais. Le joueur a participé à 11 matches cette saison, il pourrait être poussé dehors cet hiver alors que son contrat se termine en juin 2023. Il y a un mois, Calciomercato expliquait que les négociations pour une prolongation du contrat de l’international ukrainien bloquent concernant le salaire. Ruslan Malinovskyi aimerait cependant rester en Italie, l’AS Roma serait sur le coup…

A LIRE AUSSI : OM : La terrible erreur de Tudor face à Tottenham va servir à Genesio…

Le président de l’OM, Pablo Longoria était l’invité de RMC il y a deux semaines. Invité de Rothen s’enflamme à 18h, il a été interrogé sur la possibilité de recruter cet hiver, ce dernier ne fermait pas la porte à du mouvement en janvier.

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)

Mercato OM : Modification à venir dans le staff de Tudor ?

Avec cette élimination de toutes les compétitions européennes, l’OM va devoir se concentrer sur l’amélioration de son équipe. Si des changements sont attendus dans l’effectif, le staff de Tudor pourrait évoluer.

Selon RMC, « Igor Tudor veut tout contrôler, et n’aime pas déléguer. Présent, exigeant, étouffant, du médical jusqu’à l’échauffement, le Croate en perdrait en revanche une certaine lucidité à l’heure de prendre les décisions qui comptent, notamment en cours de match. » Du coup, Pablo Longoria pourrait décider de faire évoluer le staff qui entoure le technicien croate. Le média estime que la direction veut lui apporter l’aide nécessaire pour que l’entraineur de l’OM puisse se concentrer sur l’essentiel. Et qu’il soit plus pertinent et efficace dans ses choix sportifs. Des entraineurs spécifiques pourraient donc débarquer…

A lire : OM : « Nuno Tavares doit retrouver de la confiance »A lire : OM – Rothen charge violemment Tudor : « C’est un scandal ! »

⚪🔵 Battu mardi par Tottenham (2-1) et éliminé de toute compétition européenne, l’OM va vouloir réagir et profiter du prochain mercato pour apporter certaines retouches à son effectif. Il faudra vendre au préalable, notamment Gerson annoncé sur le départhttps://t.co/P0rjKMN3yh — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2022

Renforcer le staff ?

Reste à trouver des profils capables de travailler avec le volcanique et omnipotent Tudor, qui a déjà usé quelques membres de son staff. Mauro Camoranesi avait claqué la porte assez rapidement, Longoria, Friio et Ribalta avaient déjà envisagé de renforcer le staff lors de la présaison et les difficultés rencontrées dans les matches amicaux.