OM : De sérieux problèmes personnels pour Gerson (qui sèche la reprise) ?

Selon les information du journal La Provence, Gerson (25 ans) n’a pas assisté à la reprise de l’entraînement avec l’Olympique de Marseille ce mercredi. Le milieu de terrain, en instance de départ, avait été autorisé à rentrer au Brésil pour finaliser son transfert à Flamengo. Celui-ci n’ayant toujours pas abouti, le brésilien était donc attendu au centre RLD hier. Son absence a fortement agacé les dirigeants marseillais qui devraient le sanctionner financièrement.

A en croire les dernières informations récoltées par le média SportMed, l’absence du milieu de terrain de l’OM serait liée à de « sérieux problèmes personnels ». Le média précise également que le club avait été prévenu de son absence mais la direction olympienne ne lui avait pas accordé de dérogation.

🚨🇧🇷 EXCLU #SportMedTV

Retenu à Rio par de sérieux problèmes personnels, #Gerson a prévenu le club qu’il ne pourrait revenir à Marseille que le dimanche 4 décembre. La direction de l’#OM n’a pas accordé de dérogation au Brésilien, mais elle était informée de ce retard… #TeamOM pic.twitter.com/ByUqrbc9LU — SportMed TV (@SportMedTV) November 30, 2022

Longoria veut 20 millions d’euros pour Gerson

Un bras de fer va-t-il être engagé entre les deux parties dans les jours et semaines à venir ? Gerson qui n’entre plus dans les plans d’Igor Tudor représentait cet été la plus grande valeur marchande de l’Olympique de Marseille. L’OM joue donc gros sur ce dossier. Un départ au mercato est plus que jamais d’actualité, reste à savoir à quel prix ? Pablo Longoria espérait au moins 20 millions d’euros, une somme que Flamengo n’est visiblement pas prêt à mettre. Le dossier pourrait donc traîner en longueur…

Dans l’émission Débat Foot Marseille cette semaine, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono évoquait l’avenir de Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la resouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

