Mercato OM : « La marche était trop haute pour lui à l’Olympique de Marseille »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à l’attaquant de l’OM Luis Suarez. Recruté cet été, ce dernier pourrait déjà plier bagage cet hiver. Le club marseillais risque toutefois de faire une mauvaise opération financière sur ce dossier.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, le consultant de Football Club de Marseille, Sourigna Manomay évoque l’avenir de l’attaquant uruguayen Luis Suarez. L’Olympique de Marseille avait dû débourser la somme de 10 millions d’euros pour le recruter cet été. Il pourrait être poussé vers la sortie dès le mercato hivernal. Et pour cause, il a même perdu au fil des semaines sa place de remplaçant d’Alexis Sanchez au profit de Bamba Dieng.

Suarez bradé ou prêté au mercato hivernal ?

« Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier. Il nous avait exposé certains argument pour expliquer son recrutement, on verra s’il arrivera à argumenter auprès de potentiels acheteurs de la même manière pour bien le vendre. Mais 10 millions d’euros je n’y crois pas une seconde. D’ailleurs on s’était posé la question de savoir d’où il sortait, et pourquoi investir autant sur lui lorsqu’il est arrivé. Peut-être qu’un club espagnol de bas de tableau peut faire quelque chose. Je pense que la marche était trop haute pour lui à l’Olympique de Marseille. Après il faudra voir si ce type de club est capable d’investir les sommes demandées. Sinon on risque encore de devoir se tourner vers un prêt. » Sourigna Manomay – Source : Football Club de Marseille – (28/11/2022)

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria n’a pas caché lors de sa dernière conférence de presse qu’un départ de Luis Suarez était envisageable dès cet hiver :

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse