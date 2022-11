OM Mercato: Gerson, ce n’est pas encore fait…

L’Olympique de Marseille va bien se séparer de Gerson. Igor Tudor a confirmé cette possibilité hier, le milieu de terrain devrait retourner au Flamengo mais à l’heure actuelle aucun accord a été trouvé entre les deux clubs…

Gerson aurait déjà prévenu ses coéquipiers, il ne devrait pas être du déplacement à Monaco ce dimanche. Cependant, les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord, selon le journaliste brésilien Vene Casagrande. « Gerson n’arrivera plus à Rio aujourd’hui pour profiter de ses journées de vacances. Il ne sait toujours pas le jour où il pourra débarquer à Rio. Flamengo maintient son intérêt pour le volant, bien sûr, mais il n’y a toujours pas d’accord. »

Gerson não chegará mais hoje ao Rio para curtir os dias de férias. Ainda não sabe o dia que conseguirá desembarcar no Rio. Flamengo mantém interesse no volante, é claro, mas ainda não há acerto. — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 11, 2022

D’après L’Équipe Flamengo renoncerait à la dernière traite de 6,5 M€, ainsi qu’à des bonus évalués à 4 millions. Le club brésilien verserait aussi des bonus atteignables afin de garantir une enveloppe totale de 15 M€. « Pablo Longoria et ses homologues brésiliens sont toujours en discussion sur ce dernier point. Par ailleurs, l’OM paiera le salaire de Gerson jusqu’au 31 décembre 2022 ».

Juste 4.5M€ de bonus pour l’OM ?

« Gerson va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. Il a dit au revoir à ses coéquipiers. L’OM et Flamengo discutent des derniers détails sur les conditions de sortie du joueur. » Source : RMC (09/11/22)

🚨 Info RMC Sport : Gerson a dit au revoir à ses coéquipiers à Marseille. Il va quitter l’OM et devrait s’engager à Flamengo très prochainement. — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2022

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe