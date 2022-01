Un buteur expérimenté, une ouverture pour Wass, Kolo Muani a dit non… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de l’OM… Au programme ce samedi : Un buteur expérimenté, une ouverture pour Wass, Kolo Muani a dit non.

Mercato OM : Sampaoli a trouvé l’attaquant pour régler le problème de finition?

En conférence de presse, Jorge Sampaoli affirmait qu’il était à la recherche de recrues pour régler le problème de finition de son équipe… Foot Mercato nous informe que des contacts ont été établis avec Cédric Bakambu.

Le départ de Jordan Amavi va peut-être permettre à l‘Olympique de Marseille de recruter des joueurs à la suite de ce mercato… Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce jeudi pour évoquer la rencontre face à Bordeaux mais aussi le recrutement. Le coach a affirmé qu’il souhaitait renforcer le côté offensif et plus particulièrement la finition.

« On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/01/22)

#Sampaoli : « On a été éliminé de l’Europa League à cause de ce soucis de finition. On va voir si on peut recruter dans cet aspect du jeu pour améliorer ça » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022



D’après Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Cedric Bakambu. L’attaquant est libre après son passage en Chine et souhaiterait faire son retour en Ligue 1, où il a début avec Sochaux entre 2010 et 2014.

Parti pour Villarreal entre 2015 et 2018, il a engrangé de l’expérience et surtout marqué beaucoup de buts… Cette finition, c’est ce qui manque à l’OM. Jorge Sampaoli apprécierait son profil de joueur expérimenté (30 ans, plus de 300 matchs professionnels) et aurait déjà entamé des contacts avec l’attaquant.

Bakambu pour régler les soucis de finition à l’OM?

En Ligue 1, d’autres clubs auraient coché son nom : le LOSC à une moindre mesure mais aussi l’OGC Nice et Lyon… La concurrence sera rude dans ce dossier mais il semble intéressant pour épauler Arek Milik et Bamba Dieng à ce poste.

Info : libre comme l’air, l’attaquant congolais Cedric Bakambu, qui va être raisonnable au niveau de ses émoluments, est ouvert à jouer en L1. 4 clubs sont sur les rangs et ont déjà noué quelques contacts. L’OL, l’OM, Nice et à une moindre mesure le LOSC.https://t.co/urR1cxZjj7 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 7, 2022

En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat — Bakambu

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato

Mercato : L’OM a une ouverture pour ce joueur expérimenté?

Suivi cet été par l’Olympique de Marseille, Daniel Wass refuse des offres de prolongation de Valence lors de ce mercato hivernal. Pourrait-il se laisser tenter par une approche de Longoria?

L’Olympique de Marseille cherche à se renforcer au mercato d’hiver… Pour le moment, il n’y a qu’Amavi qui a quitté le club en prêt avec option d’achat vers l’OGC Nice. Un départ qui pourrait débloquer des arrivées? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Wass refuse des prolongations de son club

Un joueur pisté cet été semble enclin à quitter son club. En fin de contrat en juin prochain, Daniel Wass refuse les offres de prolongation du FC Valence selon les informations de DeportesCOPEValencia. Le Danois pourrait même accepter de quitter son club dès cet hiver.

Une offensive de Pablo Longoria pourrait-elle le convaincre de rejoindre l’OM? Pour le moment, il n’y a pas vraiment d’informations à ce sujet mais on sait que le président marseillais appréciait énormément son profil il y a quelques mois.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🦇 👥 Consenso por el central 🛒 Reunión con Bordalás para perfilar las opciones de mercado. 💥 La lesión de Paulista refuerza la idea de apuntalar la zaga. 🗂 Salidas en el @valenciacf… 🔵 Todos los detalles @COPEhttps://t.co/hSf74IMaz7 — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) January 6, 2022

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Très polyvalent, Daniel Wass peut remplir plusieurs rôles mais semble avoir une préférence à droite et au milieu de terrain.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Mercato OM : Longoria ne lâche pas ce milieu de 19 ans?

L’Olympique de Marseille s’est déjà séparé d’un joueur durant ce mercato… Longoria aurait coché le nom d’un milieu de terrain âgé de 19 ans qui était déjà pisté l’été dernier.

Jordan Amavi a quitté l’Olympique de Marseille en début de semaine. Le latéral gauche ne laissera pas un grand vide puisqu’il ne jouait plus vraiment dans cet effectif. Jorge Sampaoli s’attend à des recrues, et pas seulement à ce poste défensif.

C’est aussi ce qu’avance Sport 1, le média allemand. Selon leurs informations, le coach argentin aurait l’intention de recruter un milieu de terrain : Mehmet-Can Aydin. Pablo Longoria avait déjà coché son nom l’été dernier mais n’était pas parvenu à l’enrôler. Evoluant à Schalke 04 en Bundesliga 2, il peut aussi jouer sur un côté.

En contrat jusqu’en juin 2022, il intéresse beaucoup de clubs. Le média allemand précise qu’ils sont six à suivre ses performances et sa situation. Le LOSC en fait également partie en Ligue 1…

Mehmet-Can Aydin plaît toujours à l’OM et au LOSC !https://t.co/UJ5EGGMn1I — Foot Mercato (@footmercato) January 6, 2022

On va chercher la meilleure possibilité — Sampaoli

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système. Il n’écarte pas la possibilité de recruter d’autres joueurs. En tout, il aimerait en faire signer 4 ou 5.

Mercato : « Il a dit non à l’OM ! »

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille l’attaquant du FC Nantes Kolo Muani a visiblement d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière.

C’est un des jeunes joueurs offensifs de Ligue 1 qui intéresse du monde. A 23 ans, Randal Kolo Muani va quitter Nantes en juin prochain à la fin de son contrat. Bon nombre de clubs sont sur les rangs ! En France l’OM est intéressé tout comme Monaco et Lille. A l’étranger, le Milan, des clubs russes et turcs sont aussi sur le coup. Mais Kolo Muani pourrait prendre la direction de l’Allemagne où Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach ou encore Francfort le suivent.

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins l’attaquant de Nantes ne devrait donc pas rejoindre l’OM la saison prochaine. En effet il aurait repoussé les avances du club marseillais comme celle de Newcastle d’ailleurs. Son avenir semble plus s’orienter vers le championnat allemand.

« Il a dit non à l’OM et… à Newcastle. Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. Son avenir devrait s’écrire en Allemagne où Francfort est proche de le faire signer. Un autre club de Bundesliga est entré dans la danse ces derniers jours » Fabrice Hawkins – Source Twitter (07/01/2022)

Il a dit non à l’#OM et… à #Newcastle. Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. Son avenir devrait s’écrire en Allemagne où Francfort est proche de le faire signer. Un autre club de Bundesliga est entré dans la danse ces derniers jours. #mercato — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 6, 2022

Direction la Bundesliga pour Kolo Muani ?

L’attaquant avait confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga… Quoi qu’il en soit, l’OM peut difficilement se positionner dès cet hiver car le club doit avant tout vendre avant de recruter…