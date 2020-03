Un cador européen sur Kamara, deux attaquants de L1 dans le viseur, un milieu libre… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme tous les week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Rumeur mercato OM : Un cador européen pense à Kamara pour cet été ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européen avant la signature de son premier contrat pro avec l’OM, Boubacar Kamara dispose toujours d’une bonne cote sur le matché des transferts. La Juventus serait un candidat à son recrutement…

Selon le média CalcioMercato, la Juventus, qui le surveille depuis un certain temps avec une grande attention, aurait coché son nom dans la perspective du prochain mercato estival. Reste que le défenseur central ou milieu défensif ne se voit pas quitter l’OM si son club formateur est qualifié en Ligue des Champions…

Boubacar Kamara l’a expliqué jeudi en conférence de presse…

Un rêve pour moi de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM — Kamara

« Pour moi, ce serait un objectif et un rêve de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tous les joueurs qui contribuent à cette saison et à une éventuelle qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse

Reste que le joueur de 20 ans qui a déjà disputé 59 matches de Ligue 1 est une valeur importante pour l’OM qui a clairement besoin de faire rentrer de l’argent cet été pour faire baisser ses déficits…

Mercato OM : Zubizarreta vise un autre attaquant de ligue 1 (et bien moins cher que Niang)

Le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta travaille déjà sur le Mercato estival avec André Villas Boas. Les deux hommes ont ciblé plusieurs noms, notamment pour renforcer le secteur offensif.

Comme révélé hier par le journal l’Equipe, Andoni Zubizarreta aurait déjà ciblé plusieurs joueurs pour le prochain mercato estival. L’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang serait ainsi dans le viseur du directeur sportif de l’Olympique de Marseille pour renforcer un secteur offensif qui manque cruellement de solutions.

A lire aussi : Mercato : L’OM vise Niang pour cet été !

Dia nettement moins cher que Niang

Mais l’ancien milanais n’est pas le seul élément offensif suivi par le directeur sportif olympien. Selon l’Equipe, le profil du Rémois Boulaye Dia (23 ans, fin de contrat 2020) plairait également au club marseillais.

L’attaquant de Reims a inscrit 7 buts en 23 matchs cette saison et délivré 1 passe décisive. Sa côte est estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 5,5M€. Une piste bien moins onéreuse que celle menant à M’Baye Niang (lire par ailleurs)

Mercato OM : De la concurrence dans le dossier Longstaff?

L’Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain de Newcastle, Matthew Longstaff. Selon un média anglais, les dirigeants des Magpies souhaiteraient le conserver mais il y a de la concurrence…

L’OM va devoir se renforcer cet été en vue d’une probable qualification en Ligue des Champions. Cependant, avec les problèmes financiers du club, il paraît compliqué de voir de gros noms arriver au mercato. C’est pourquoi les dirigeants doivent recruter malin.

Newcastle veut garder Longstaff?

Ce vendredi, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM se serait positionnés sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais n’aurait pas laissé tomber le dossier et souhaiterait tout de même le conserver malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands…

A LIRE AUSSI : OM: Villas-Boas annonce deux départs au prochain mercato !

#NEWMUN Le dimanche sympa de Matty Longstaff à St James Park @NUFC : 👶 1e match en EPL dans le club de sa ville à 19 ans

⚽️ Premier but (et quel but !)

🏆 Victoire contre @ManUtd Le meilleur de la Premier League, seulement sur CANAL+ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/R7v3sUfpK4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 6, 2019

OM: Villas-Boas annonce deux départs au prochain mercato !

Ce mercredi, André Villas-Boas était en conférence de presse. Il s’est exprimé sur les joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de saison…

L’entraineur marseillais André Villas-Boas, a expliqué récemment en conférence de presse qu’il travaillait déjà sur le prochain mercato. Et il annoncé que deux joueurs de l’OM quitteront le club, en effet Grégory Sertic et Yohann Pelé arrivent en fin de contrat avec le club marseillais…

Sertic et Pelé partiront en JUIN- AVB

A LIRE AUSSI : OM vs Nîmes, l’avenir de Kamara, le retour de Thauvin… Revivez la conférence de presse de Boubacar Kamara et André Villas-Boas

« Aucun joueur ne partira libre en fin de contrat, sauf Grégory et Yohann. On a plusieurs joueurs dont le contrat se termine en 2021. on en a parlé entre nous trois mais on a pas encore pris de décision. C’est aussi au club de dire ce qu’on peut faire ou non, mais ça sera un peu plus tard. En mars. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport

#VillasBoas : « On n’a pas pris les décisions pour les contrats mais on en a discuté avec JHE et Zubizarreta » #LiveFCM #ConfOM #NOOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2020