Un rumeur mercato à 13M€, Dieng visé en Liga et une nouvelle option en défense… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Longoria prêt à mettre 13M€ sur Boga ?

Suite à la blessure d’Amine Harit et au départ de Luis Suarez, Pablo Longoria va devoir renforcer sa ligne d’attaque. Le président olympien a plusieurs options, la presse italienne insiste avec celle menant à Jérémie Boga…

Pablo Longoria veut recruter un voire deux milieux offensifs lors de ce mercato hivernal. Alors que la Provence expliquait que la piste menant au prêt de Ruslan Malinovskyi était liée à un départ de Gerson, le quotidien régional expliquait que Jérémie Boga avait été proposé à l’OM sans succès. Ce n’est pas le même son de cloche en Italie… En effet, le média Il Giorno affirme que l’OM est prêt à faire une offre de 13 à 14 millions pour l’ailier marseillais, cependant l’Atalanta en attendrait pas moins de 18 M€. Le club italien a déboursé 22M€ pour recruter le joueur de 25 ans. La Fiorentina serait aussi dans le coup…

🔴 Igor Tudor 🇭🇷 aimerait absolument avoir Jérémie Boga 🇨🇮, l’OM pourrait proposer une offre de 13 ou 14M€ pour s’attacher ses services.#TeamOM | #MercatOM 🗞️ @tuttoatalanta pic.twitter.com/JkH8snMxhX — Univers Marseillais 🇩🇿 (@UniversOM13) December 23, 2022



Selon FootMercato, « l’OM a pris récemment quelques renseignements sur la situation du milieu offensif de 25 ans. Pablo Longoria apprécie le natif de la ville phocéenne depuis longtemps et l’OM avait déjà pris la température en mai 2021 pour un transfert sec avant de rencontrer l’entourage du joueur en juillet de cette même année. » Boga, ancien joueur de Sassuolo, n’a pas trouvé sa place à l’Atalanta, il n’a participé qu’à six bouts de matches disputés avec le club italien, Leicester; Bournemouth, la Fiorentina et Valence seraient aussi sur le coup. Pablo Longoria pourrait tenter d’obtenir le prêt de l’ailier gauche de 25 ans formé à l’ASPTT Marseille avant de partir jeune à Chelsea.

Info : pour remplacer numériquement Amine Harit sur le front de l’attaque de l’OM, Pablo Longoria a pris des renseignements sur Jérémie Boga actuellement en difficulté à l’Atalanta pour un prêt. Forte concurrence de Leicester, Valence, la Fiorentina… https://t.co/Xa1cEKExjC — Sébastien Denis (@sebnonda) December 20, 2022

Notre journaliste Mourad Aerts, n’avait pas forcément un avis positif sur le joueur :

Cette saison il a été mauvais — Mourad

« Boga, j’ai pas du voir les bons matchs, parce que cette saison il a été mauvais. Alors oui il a ses raisons, avec notamment un Covid long. Plus jeune dans sa carrière, il a été prêté à Rennes ce n’était pas exceptionnel non plus. Mais la saison d’après avec Sassuolo il a été très bon. Il a des qualités incroyables certes, mais moi je ne l’ai jamais vu très bon. Je ne pars pas d’un priori très positif même si certaines personnes qui ont joué avec lui en jeune m’ont dit beaucoup de bien sur lui… » Mourad Aerts— Source: FCM (19/07/21)

Sampaoli veut Dieng et Fofana (Lens) ?

Le mercato hivernal a déjà commencé à Marseille, et pourrait s’avérer très actif. A l’issue de la première partie de saison, le FC Séville pointe à la 18ème place du classement de Liga. A l’occasion du mercato hivernal, les sévillans cherchent désespérément à se renforcer et Jorge Sampaoli pense trouver ce dont il a besoin dans son ancien club à Marseille.

Après 14 journées de championnat sous les ordres de Julen Lopetegui, le Séville FC se classe parmi les relégables, juste devant Elche et Cadix. Un bilan indigne du club andalous, habitué à jouer les places européennes. L’auteur de cette mauvaise première partie de saison, Julen Lopetegui, a été limogé et c’est à présent Jorge Sampaoli, libre de tout contrat qui prend les commandes du club espagnol pour espérer une « remontada » au classement.

Pour cela, il faudra être actif sur le mercato hivernal et il faut dire que Sampaoli n’a pas oublié son passage en Ligue 1… Tout d’abord, avant la Coupe du Monde au Qatar, l’entraîneur argentin avait manifesté son intérêt pour Gerson, profitant du clash entre le brésilien et l’OM.

Sampaoli aurait également fait une liste de joueurs dont il a besoin pour la seconde partie de la saison. Le journaliste Lahcen Senhajile explique que le lensois Seko Fofana mais aussi le sénégalais Bamba Dieng sont visés !

En manque de temps de jeu avec l’OM en ce début de saison, Bamba Dieng devrait avoir plus d’espace pour le reste de la saison avec le départ de Luis Suarez. Reste à voir si le natif de Pikine est tenté par un nouveau challenge à l’étranger…

🚨 #RCLens #OM #Sevilla 👇

Sampaoli a demandé pas moins de 5 joueurs au mercato (3 def, 1mil, 1att) et les noms de Bamba Dieng et Seko Fofana reviennent de nouveau fort à Séville, même si pour ce dernier Lens n’est pas du tout vendeur en janvier. pic.twitter.com/XaZky7X0ar — Lahcen Senhaji (@LahcenSenhaji) December 22, 2022

Longoria relance l’option Romain Sais ?

L’Olympique de Marseille pourrait bien profiter du mercato hivernal pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Les dirigeants marseillais auraient notamment ciblé un international marocain au poste de défenseur central.

Selon les informations du journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri, l’OM se pencherait sur Romain Saiss (32 ans). Le défenseur central gaucher de Besiktas pourrait ainsi palier un départ de Leonardo Balerdi est sur le départ.

🔴 L’OM se penche sur Romain Saiss… le défenseur central gaucher a été identifié par la cellule de recrutement pour cet hiver.

D’autant plus que Balerdi est sur le départ. — Hakim (@Z_hakos) December 22, 2022

Notre confrère Hakim Zhouri nous détaillait le profil et les qualités du joueur en début d’année

Saïss est élégant et assez technique… Ce n’est pas un bourrin !

« Saïss joue défenseur central gauche dans une défense à 3, il sait jouer défenseur central dans une défense à 2 et aussi milieu récupérateur qui est son poste de formation. A Wolverhampton il compte près de 200 match et 15 buts… il arrive en fin de contrat en fin d’année et peut donc s’engager librement ou il veut. Actuellement à la CAN avec le Maroc où il a joué le premier match face au Ghana des frères Ayew où le Maroc dont il est le capitaine a remporté le match sur le score d’1 a 0. C’est à son arrivé en Angleterre qu’il a été reculé dans une défense à 3 et il joue là aussi avec le Maroc. Je pense qu’à 3M€ le club pourrait le laisser partir… d’après mes infos. Excellent jeu de tête une très bonne relance, élégant et assez technique. Ce n’est pas un bourrin il est longiligne un peu à la Luan Pères justement! » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (12/01/2022)

