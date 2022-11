Une nouvelle offre pour Gerson, Luis Suarez vers la sortie, des portes s’ouvrent pour Touré? Les infos et rumeurs mercato de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : Une nouvelle offre pour Gerson, Luis Suarez vers la sortie, des portes s’ouvrent pour Touré?

Mercato OM : La nouvelle offre (plus intéressante) de Flamengo pour Gerson ?

Gerson à quitté Marseille pour le Brésil et pas uniquement pour tenter de valider son transfert avec Flamengo. Le milieu de terrain brésilien avait besoin de revenir dans son pays pour régler des problèmes personnels. Flamengo aurait posé 10M€ sur la table pour récupérer 50 des 80% du joueur.

Alors que les premiers montants de l’offre de Flamengo étaient annoncés autour de 4.5M€ de bonus plus l’effacement des 6.5M€ que l’OM doit encore et de bonus évalués à 4M€, le club brésilien aurait fait une offre plus élevée. Alors que Pablo Longoria réclame 20M€ (14M€ + l’effacement des 6 que doit encore l’OM?) pour les 80% que possède l’OM, Flamengo aurait proposé 10M€ pour 50% des droits du joueur.

Flamengo propose 10M€ (+6M€ de ce que doit l’OM) et laisse 30% du joueur à l’OM !

Le journaliste Venê Casagrande précise : « le principal obstacle dans la négociation de Flamengo avec l’Olympique pour Gerson : Flamengo veut acheter 50% de Gerson sur les 80% que possède l’OM. Autrement dit, laissez les Européens en tant que partenaire dans le joueur. Mais l’OM ne veut pas garder le pourcentage et n’accepte de négocier les 80% que pour environ 20 millions d’euros. Flamengo, qui détient déjà 20% de Gerson, s’engage à racheter 50% des 80% que possède l’Olympique pour 10M€ (+ o qu’il doit encore recevoir du Français, soit environ 6M d’euros). L’OM ne veut pas faire ce business model et ne veut pas plus de pourcentage de l’athlète. La négociation se poursuivent. »

Son père a une nouvelle fois été clair concernant sa volonté de rejouer avec Flamengo.Invité du podcast Barbaridade, Marcao, le père de Gerson, après ses transfert à la Roma, a répondu à Pablo Longoria qui a expliqué en conférence de presse que le milieu de terrain brésilien ferait son retour à marseillais à la fin du mois si aucun accord n’est trouvé avec Flamengo.

La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas « J’ai déjà vendu le gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui peut arriver pour tout le monde est le retour de Gerson à Flamengo. Si par hasard, ils n’arrivent pas à s’entendre, nous ne ferons pas ce que nous voulons faire, c’est-à-dire revenir. Je ne vais pas dire qu’il veut revenir en France. C’est sa maison. La volonté du joueur est que la négociation entre Flamengo et l’OM soit réglée et qu’il ne revienne pas ». Marcao – source : podcast Barbaridade (16/11/2022)

Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Notre journaliste Benjamin Courmes l’a interrogé sur la situation de Gerson. Le président a confirmé les négociations avec Flamengo, le joueur a eu l’autorisation de partir au Brésil pour des raisons personnelles.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato OM : Une porte de sortie pour Luis Suarez !

L’OM va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, mais plusieurs joueurs pourraient aussi quitter Marseille. Alors que Gerson tente de rejoindre Flamengo, Luis Suarez pourrait lui aussi changer d’air…

Sur BFM Marseille, le journaliste Florent Germain a clairement faire savoir que la direction de l’OM cherchait une porte de sortie pour l’attaquant colombien : « En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. »

Cadix veut faire recruter Suarez

Selon le média espagnol El Desmarque, Cadix (19e de Liga) veut Luis Suárez. Le club a comme priorité le recrutement d’un attaquant lors marché d’hiver. Et l’une des options pour ce poste est le Colombien Luis Suárez . C’est une opération compliquée car son club, l’Olympique de Marseille, n’envisage pour le moment que de le revendre, un prêt peut-il convaincre Pablo Longoria ? Prêté par Watford en 2019 au club au Real Saragoss, Suarez avait marqué 19 buts en 38 matches de seconde division espagnole.

Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen recruté contre un chèque de 10 millions d’euros lors du mercato.

C’est un joueur à qui il faut laisser du temps

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. » Pablo Longoria : Source : La Provence

Mercato OM : Trois portes de sortie pour Isaak Touré cet hiver?

En manque de temps de jeu, Isaak Touré pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’hiver afin de jouer plus. D’après Jeunes Footeux, trois clubs français se sont positionnés.

L’Olympique de Marseille a recruté Isaak Touré cet hiver en provenance du Havre. Le jeune défenseur central au physique atypique dans le football n’a malheureusement pas réussi à gagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor pour le moment.

Angers, Metz et l’ASSE veulent Isaak Touré

Il serait en passe de rejoindre un nouveau club afin de gagner du temps de jeu et continuer sa progression. Avec seulement 65 minutes de temps de jeu effectif depuis le début de la saison, l’ancien Havrais a besoin d’enchaîner et de reprendre du rythme.

D’après les informations d’Isaak Touré, trois clubs français souhaiteraient se positionner pour cet hiver. Un prêt serait envisagé par le SCO d’Angers, l’AS Saint-Etienne ou encore le FC Metz. Si le premier évolue en Ligue 1, les deux autres sont en deuxième division, championnat où il évoluait avec le Havre la saison dernière.

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)