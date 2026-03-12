OM : méthodes, rôle, stratégie, pouvoir… la Provence publie une enquête sur Mehdi Benatia

La situation reste agitée en coulisses à l’Olympique de Marseille. Dans une enquête publiée par La Provence, plusieurs témoignages internes dressent un portrait critique de Mehdi Benatia, dont l’influence au sein du club aurait fortement marqué la vie de l’OM ces derniers mois.

Dans une longue enquête publiée par La Provence, plusieurs témoignages internes dressent un portrait particulièrement critique de Mehdi Benatia, dont l’influence au sein du club aurait fortement marqué la vie quotidienne de l’OM ces derniers mois.

Un ancien membre de la direction cité par le quotidien régional décrit un dirigeant peu enclin à partager la lumière.

« Benatia ne veut pas laisser une miette aux autres, il n’accepte pas que quelqu’un d’autre que lui prenne la lumière ou même un brin de rayon de soleil. Son ego est surdimensionné, comme l’avait d’ailleurs bien dit la mère d’Adrien Rabiot », confie cette source.

D’autres témoignages évoquent également un style de management très directif. Une source interrogée par La Provence estime ainsi que l’ancien défenseur international marocain aurait instauré un climat particulièrement tendu au sein du club.

« Benatia est fort avec les faibles et faible avec les forts… Il a réussi à instaurer une atmosphère dictatoriale. Il humilie fréquemment ses collaborateurs et se victimise sans arrêt », explique ce témoin.

Un autre ajoute : « Il veut tout contrôler, dominer tous les débats et avoir raison. Après attention, il a aussi fait de bonnes choses mais son orgueil l’a perdu. »

La gestions des transferts et du mercato

Arrivé dans l’organigramme marseillais avec un rôle initialement présenté comme consultatif, Benatia aurait progressivement étendu son influence. À l’été 2024, il participe notamment à plusieurs recrutements importants, dont ceux d’Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné.

Selon le quotidien régional, certains joueurs seraient rapidement tombés en disgrâce dans la foulée. Même Mason Greenwood, pourtant décisif, aurait été temporairement écarté avant de revenir et de terminer la saison en grande forme.

L’enquête évoque également des tensions avec l’ancien entraîneur Roberto De Zerbi. L’interventionnisme du dirigeant dans le quotidien sportif aurait parfois créé des frictions avec le staff, notamment lorsqu’il aurait pris la parole lors d’une causerie avant un match contre l’AS Monaco.

Une image écornée dans le milieu

Au-delà du club, certaines voix du milieu du football se montrent également critiques. L’agent d’un ancien joueur marseillais, interrogé par La Provence, met même Pablo Longoria et Benatia dans le même sac.

« Les dernières années ont tellement été scandaleuses dans la gestion humaine que je n’enverrai plus un seul joueur à l’OM », affirme-t-il.

Malgré ces critiques, le bilan sportif pourrait rester positif si l’OM termine sur le podium de Ligue 1, ce qui offrirait au club une deuxième qualification consécutive pour la Ligue des champions.

Pour la suite de sa carrière, un possible rebond en Saudi Pro League est évoqué. Mais à Marseille, cette enquête illustre surtout les profondes tensions qui continuent d’entourer la direction du club.

