OM – Monaco : Le onze marseillais sans Balerdi et Paixao

Dernier match de Ligue 1 ce soir pour l’OM en 2025 ! Après sa victoire 3-2 mardi face à l’Union SG, l’OM doit enchainer au Vélodrome lors de ce match de la 16e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match face à l’AS Monaco !

Ce match face à Monaco compte pour la 16e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Murillo (cuisse) a encore eu une gêne mais figure bien dans le groupe !

Ce soir on reforme le Duo d'OMTV autour de Romain Alessandrini ! 🤩

Le onze olympien face à Monaco

Rulli

Weah, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Aubameyang

