OM – Nabil Djellit : « Ça va mettre fin à l'auto-congratulation »
OM Actualités

OM – Nabil Djellit : « Ça va mettre fin à l’auto-congratulation »

Nabil Djellit

La défaite de l’OM à Lens (2-1) ce samedi soir a laissé des traces, aussi bien sur le terrain que dans les analyses d’après-match. Le journaliste Nabil Djellit, intervenant sur La Chaîne L’Équipe, a livré un constat très dur sur la situation du club phocéen.

« Déjà trois défaites en neuf matches de Ligue 1… Avec la Ligue des champions, ça fait cinq défaites en douze matches. C’est beaucoup mine de rien », a-t-il souligné, chiffres à l’appui.

Pour Djellit, cette nouvelle contre-performance doit servir d’électrochoc à un groupe qui, malgré des progrès visibles dans le jeu depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, peine encore à transformer ses bonnes intentions en résultats concrets :

« Ça va mettre un peu fin à l’auto-congratulation… Il y a toujours moyen de faire une belle saison », tempère toutefois le journaliste, rappelant que rien n’est perdu pour les Marseillais.

Avec trois revers en championnat et un parcours européen déjà marqué par des hauts et des bas, l’OM doit enclencher une nouvelle série positive dès mercredi soir au stade vélodrome face à Angers.  Les hommes de De Zerbi ont montré de belles séquences à Bollaert, notamment dans les vingt premières minutes, mais les erreurs individuelles — encore fatales — continuent de plomber le collectif.

