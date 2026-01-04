L’OM reçoit le FC Nantes ce dimanche après midi, le match compte pour la 17e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 17e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit bien lancer l’année 2026 après la victoire de Lens face à Toulouse. Aguerd est à la CAN mais le reste de l’effectif devrait être opérationnel !

OM – Nantes : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Nantes aura lieu dimanche 04 janvier 2026 à 15h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

