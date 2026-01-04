Info Chrono
OM Actualités

OM – Nantes : Le onze marseillais avec Traoré et Aubameyang !

Par La Redaction FCM -

C’est la reprise, l’OM doit s’imposer au Vélodrome lors de ce match de la 17e journée de Ligue 1 ce dimanche à 15h. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour ce match face au FC Nantes…

 

Ce match face à Nantes compte pour la 17e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd (CAN) ni Balerdi, malade… Pour le reste De Zerbi peut compter sur les retour de Gouiri, Traoré mais aussi d’Aubameyang…

 


A lire aussi : Ligue 1 : Carton rouge, large victoire… Lens met l’OM à 8 points !

 

Le onze avec Medina et Traoré


Rulli
Weah, Pavard, Medina, Emerson
Vermeeren, Hojbjerg
Traoré
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

A lire : Mercato OM : Porte ouverte pour des recrues ?

 

