OM – Nantes : Le onze marseillais avec Traoré et Aubameyang !

C’est la reprise, l’OM doit s’imposer au Vélodrome lors de ce match de la 17e journée de Ligue 1 ce dimanche à 15h. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour ce match face au FC Nantes…

Ce match face à Nantes compte pour la 17e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd (CAN) ni Balerdi, malade… Pour le reste De Zerbi peut compter sur les retour de Gouiri, Traoré mais aussi d’Aubameyang…



Le onze avec Medina et Traoré



Rulli

Weah, Pavard, Medina, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

Traoré

Greenwood, Aubameyang, Paixao

