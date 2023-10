OM: Nasri pointe du doigt l’une des failles dans le jeu olympien

Malgré quelques progrès dans le jeu, l’entraîneur olympien Gennaro Gattuso n’a pas réglé tous les problèmes de son équipe face à Brighton (2-2), notamment dans le secteur défensif. L’ancien Olympien Samir Nasri a évoqué des difficultés physiques et mentales sur le plateau de Canal+.

Comme indiqué après le match nul face à Brighton (2-2), Gennaro Gattuso ne va pas transfigurer le jeu de l’OM en quelques semaines. « Il y a de nouvelles choses à apprendre, il y a une marge de progression, mais on s’améliore. Tout ne peut pas se faire en une semaine », a souligné le technicien italien. Un pressing et une intensité retrouvés par séquences, une philosophie qui tranche avec celle de son prédécesseur Marcelino. Des schémas de jeu qui nécessitent une condition physique optimale, ce qui n’est pas encore le cas pour Samir Nasri: “Il y a un problème physique et aussi un problème mental, a estimé l’ex-marseillais. Cette équipe est malade. On a pu le voir quand Brighton a commencé à poser son jeu et à enchaîner les passes, de suite les Marseillais ont commencé à être en difficulté.”

Marseille rejoint au score quatre fois sur les huit derniers matchs

Le consultant soulève un problème récurrent puisque l’OM a laissé échapper la victoire à quatre reprises lors des huit dernières rencontres toutes compétitions confondues après avoir mené au score (Metz, Nantes, Monaco et Brighton).