OM – Newcastle : Le onze marseillais avec Bakola !
OM Actualités

OM – Newcastle : Le onze marseillais avec Bakola !

Darryl BAKOLA - Photo by Icon Sport

Gros match ce soir au stade Vélodrome ! L’OM a fait le plein de confiance à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 et une éclatante victoire 1-5. Place à la Ligue des Champions et la réception de Newcastle. Voici le onze que propose Roberto De Zerbi pour ce match au Vélodrome !

 

Ce match face à Newcastle compte pour la 5e journée de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date TraoréMedina et Gouiri. Aguerd (pubalgie) et Murillo (cuisse) sont aussi forfaits aussi pour cette rencontre. Ces 5 joueurs ne sont pas dans le groupe publié ce mardi matin. Par contre, Kondogbia, Weah et Nadir tout comme Balerdi étaient déjà présent vendredi, Hojbjerg sera de retour dans le groupe…

 

 

 

Pavard compose la défense centrale accompagné par Balerdi a priori dans une défense à 4. Pour les côtés Weah et Emerson sont alignés. Au milieu, Hojbjerg est associé à Bakola et Vermeeren. En attaque, Greenwood et Paixao sont associé avec Aubameyang. 

Le onze de l’OM en 4-3-3 ?

Rulli
Weah, Pavard, Balerdi, Emerson
Vermeeren, Bakola, Hojbjerg
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

