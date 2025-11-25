OM – Newcastle : Le onze marseillais avec Bakola !

Gros match ce soir au stade Vélodrome ! L’OM a fait le plein de confiance à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 et une éclatante victoire 1-5. Place à la Ligue des Champions et la réception de Newcastle. Voici le onze que propose Roberto De Zerbi pour ce match au Vélodrome !

Ce match face à Newcastle compte pour la 5e journée de Ligue des Champions. L’OM devra faire sans ces blessés de longue date Traoré, Medina et Gouiri. Aguerd (pubalgie) et Murillo (cuisse) sont aussi forfaits aussi pour cette rencontre. Ces 5 joueurs ne sont pas dans le groupe publié ce mardi matin. Par contre, Kondogbia, Weah et Nadir tout comme Balerdi étaient déjà présent vendredi, Hojbjerg sera de retour dans le groupe…

Le groupe pour #OMNUFC !

Gouiri, Medina, Traoré, Aguerd et Murillo forfaits !

Les jeunes Bakola et Mmadi présents ! pic.twitter.com/AqGPqCE7HQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 25, 2025

🗣️On a les capacités de les mettre en difficultés#DeZerbi : “Newcastle est une équipe physique mais qui sait bien jouer. Elle est rapide dans les couloirs et en attaque. Pour être en haut du classement en Premier League, il faut des joueurs techniques et physiques. De notre… pic.twitter.com/H3OxrPRtOY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2025

Pavard compose la défense centrale accompagné par Balerdi a priori dans une défense à 4. Pour les côtés Weah et Emerson sont alignés. Au milieu, Hojbjerg est associé à Bakola et Vermeeren. En attaque, Greenwood et Paixao sont associé avec Aubameyang.

Le onze de l’OM en 4-3-3 ?

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Emerson

Vermeeren, Bakola, Hojbjerg

Greenwood, Aubameyang, Paixao

