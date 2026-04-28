OM-Nice : Emanuel Emegha remercie Elye Wahi après son accrochage avec Balerdi

La tension ne s’est pas arrêtée au coup de sifflet final entre l’OM et Nice (1-1), dimanche soir au Vélodrome. Après une fin de match électrique marquée par l’égalisation niçoise sur penalty, Emanuel Emegha a publiquement salué Elye Wahi sur les réseaux sociaux après son geste décisif face à Marseille. (footmercato.net)

Entré dans une rencontre déjà très tendue, Elye Wahi a égalisé pour l’OGC Nice à la 88e minute en transformant le penalty obtenu en fin de match. L’ancien Marseillais, particulièrement ciblé par la défense olympienne tout au long de la rencontre, s’est retrouvé au centre des tensions dans les dernières minutes, notamment dans ses duels musclés avec Leonardo Balerdi. Son but a permis à Nice d’arracher un point au Vélodrome et a complètement relancé la fin de match.

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Dans la foulée de la rencontre, Emanuel Emegha a réagi sur Snapchat en adressant un message direct à l’attaquant niçois. L’attaquant a publié une story avec la mention « Merci Elye », accompagnée de plusieurs émojis, en référence à l’action décisive de Wahi dans cette fin de match agitée. Une publication relayée quelques minutes après la rencontre, alors que le penalty transformé par l’ancien joueur de l’OM et ses accrochages avec Balerdi concentraient déjà une grande partie des réactions autour de ce OM-Nice sous tension.