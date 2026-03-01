OM – OL : Beye prévient les lyonnais !

À la veille de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome, Habib Beye a livré un message résolument positif. Le technicien marseillais veut croire que le stage organisé cette semaine peut marquer un tournant dans la course au podium.

Beye est revenu sur les bénéfices du rassemblement en Espagne, qu’il juge essentiel dans une période délicate :

« Le stage s’est très bien passé dans un beau cadre. C’est toujours un moment important pour un coach qui découvre un effectif, d’avoir des moments avec les joueurs, de sentir leur émotion dans cette période, d’échanger avec eux. Il y a eu des sourires, ils ont passé des moments ensemble et c’est important. Ça permet à l’équipe de ne pas se retrouver chacun chez soi. C’est très positif pour nous ».

Au-delà du travail tactique, l’objectif était de recréer une dynamique collective. Une nouvelle contre-performance compliquerait en effet la tâche dans le sprint final.

Pour l’OL, c’est un vrai challenge !

Malgré l’enjeu, l’ancien coach de Rennes refuse toute forme de pression excessive :

« Mon discours va dans l’optimisme : gagner pour revenir à 2 points de l’OL et chasser ces équipes. Il reste 11 matches et 33 points à prendre et le championnat est long. On sait où on veut aller, la victoire nous amènera à continuer à travailler, mais un autre résultat ne remet pas tout en question. Cette équipe sait ce qu’elle a à faire. Quand on est l’OM, on ne peut pas rêver mieux que de jouer l’OL le dimanche soir au Vélodrome. Venir ici, ce n’est pas simple et pour l’OL, c’est un vrai challenge. Il n’y a pas de peur, mais de l’excitation. Peu importe le système et l’animation, on doit être conquérant et cela nous permettra de faire un grand match. »

Il a conclu avec ambition :

« J’ai envie de voir une équipe conquérante, c’est important pour nos supporters, pour nos objectifs. Ça oppose deux équipes de très haut niveau. Il y a une excitation particulière pour nous et les joueurs. Cette semaine a été basée sur ce challenge et la compétition face à l’OL. L’important, c’est de recoller sur le trio et d’accrocher le bon wagon pour avoir une fin de saison passionnante ».

Dimanche soir, l’OM joue gros. Une victoire relancerait totalement la dynamique et promettrait une fin de saison sous haute tension.