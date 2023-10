L’Olympique de Marseille recevra l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, Éric Di Meco est resté prudent malgré la situation de crise à Lyon. L’ancien joueur olympien se méfie même des Gones.

Avant l’Olympico entre l’OM et l‘OL ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Éric Di Meco a montré sa méfiance envers le club rhodanien qu’il croit « capable de se relancer » au Vélodrome. Dans l’émission le Super Moscato Show, l’ex-marseillais s’est même dit « inquiet » concernant l’issue de ce match.

« Ici à Marseille, on s’est fait une spécialité de relancer les équipes. Il ne faut pas se manquer dimanche »

« Ce match est particulier pour Lyon. C’est au stade Vélodrome, ça va être plein. Il y a eu énormément de matchs tendus ces dernières années. Comme ici à Marseille, on s’est fait une spécialité de relancer les équipes, ce match m’inquiète, a-t-il affirmé. S’il y a bien un sport où le dernier peut accrocher une équipe de milieu de tableau, c’est bien le football. C’est très compliqué de gagner deux matchs à la suite à domicile, même au Vélodrome. Il ne faut pas que l’OM ne les laisse espérer rien qu’un seul moment. Ils peuvent se faire la cerise sur une rencontre comme celle-ci. Avec l’ambiance, une équipe relâchée qui se resserre, on n’est pas à l’abri d’un bon match de leur part. C’est important pour l’OM. Tout le monde pense à Marseille que cela va être une formalité et les supporters auraient beaucoup de plaisir à enfoncer Lyon. D’un autre côté, si cela n’est pas fait, cette partie peut relancer l’OL. Il ne faut pas se manquer dimanche« , a ajouté Di Meco.