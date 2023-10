OM – OL: Quelle heure, quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille accueillera l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 10e journée du championnat de France. Les hommes de Gennaro Gattuso vont tenter d’enchaîner après leur succès de jeudi en Ligue Europa face à l’AEK Athènes (3-1). À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre de Ligue 1 sont à retrouver dans cet article.

L’OM s’est imposé face à l’AEK Athènes jeudi en Ligue Europa. Les Olympiens vont devoir enchaîner ce dimanche face à l’OL, lanterne rouge de Ligue 1. Malgré la crise que traverse le club rhodanien, Gennaro Gattuso se méfie de cette équipe, qu’il ne faut pas prendre pour le dernier du championnat comme il l’a confié en conférence de presse samedi. « On affronte une équipe dernière au classement, ce n’est pas le classement qu’ils méritent. Si on pense qu’on part en affrontant la dernière équipe de Ligue 1, on va perdre c’est sûr, a-t-il affirmé. Ils ont 5-6 joueurs de grande qualité et ils sont derniers aujourd’hui, mais c’est un classement à l’instant T. Il ne faut pas prendre le match pour acquis. Il y aura de la fatigue, oui, on devra compter sur le soutien du public et nos possibilités de changements. Mais je le répète : si on s’attend à un match facile, on va perdre pour sûr », a ajouté Gattuso.

Le technicien italien pourra compter sur Samuel Gigot et Joaquin Correa tandis que Pau Lopez et Azzedine Ounahi sont forfaits pour la rencontre. Leonardo Balerdi est lui suspendu.

🔹Gennaro Gattuso annonce qu’Azzedine Ounahi 🇲🇦 est tombé chez lui et s’est fait mal au dos. Il se repose pour le moment. 🤕#OMOL #TeamOM pic.twitter.com/d7fn0VNXXi — Infos OM (@InfosOM_) October 28, 2023

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM – OL ?

L’OM affronte l’OL ce dimanche soir au stade Vélodrome. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir OM – OL en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Pour son dixième match de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille affronte l’Olympique Lyonnais. Le club phocéen vient de s’imposer 3-1 face à l’AEK Athènes lors de la 3e journée de Ligue Europa. Les Olympiens espèrent enchaîner à domicile face à un OL en crise, qui n’a toujours pas remporté le moindre match en 9 journées (3 nuls, 6 défaites). L’OM est clairement favori chez les bookmakers (1.54) pour cette rencontre face au rival lyonnais. Vous pouvez parier en ligne chez notre partenaire Parions Sport et même bénéficier de 15€ sans départ d’argent avec le code FCM !