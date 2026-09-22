OM : Olmeta alerte sur un risque bien réel de Ligue 2

Ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Pascal Olmeta s’est montré très inquiet concernant la situation actuelle du club. Dans les colonnes du Parisien, il estime que l’OM peut rapidement s’enfoncer mentalement quand les défaites s’enchaînent. Et pour lui, la menace d’une descente en Ligue 2 ne doit surtout pas être prise à la légère.

« Tu vis avec la peur au ventre »

Pascal Olmeta connaît parfaitement la pression marseillaise et la difficulté de sortir d’une spirale négative.

Dans Le Parisien, l’ancien portier de l’OM décrit sans détour ce que peuvent vivre les joueurs dans une période comme celle-ci.

« Quand tu perds et que tu joues mal, tu es moins que rien. Tu vis avec la peur au ventre. Tu n’es plus jamais tranquille. Il faut avoir un énorme caractère pour en sortir. »

Un constat particulièrement fort alors que l’OM traverse une série de résultats très compliquée et reste englué dans le bas du classement.

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« On voit qu’en termes d’effectif on ne fait pas le match »

Olmeta avait pourtant confiance dans le duo formé par Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.

« Avec Grégory Lorenzi et Bruno Genesio, j’étais confiant, mais on voit qu’en termes d’effectif on ne fait pas le match. »

L’ancien Marseillais pointe donc directement les limites du groupe actuel, construit après un été marqué par de nombreux départs et aucune recrue.

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« La descente en Ligue 2, c’est une réalité »

Le passage le plus fort concerne la lutte pour le maintien.

« La descente en Ligue 2, ce n’est pas quelque chose d’improbable, c’est une réalité. »

Une déclaration qui résume l’inquiétude actuelle autour de l’OM. Pour Olmeta, la situation sportive ne doit plus être minimisée et la réaction doit être rapide.

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L’OM va désormais devoir profiter de la trêve internationale pour se remettre à l’endroit et reprendre rapidement des points. Car pour Pascal Olmeta, le danger n’est plus théorique.