OM : Olmeta raconte ce moment chaud, “j’ai failli lui mettre dans la gueule”

Dans l’émission Rothen S’enflamme diffusée sur RMC, l’ancien gardien de l’OM, Pascal Olmeta, est longuement revenu sur la saison 1992-1993, celle du sacre en Ligue des champions. Sans détour, il a évoqué son rôle, sa relation avec Fabien Barthez et ses échanges parfois tendus avec Bernard Tapie, tout en rappelant la blessure qui a changé le cours de sa fin de saison.

Olmeta a d’abord écarté toute rancune vis-à-vis de Barthez : « Aucune frustration, parce que Fabien Barthez reste et restera toujours mon ami ». Il a insisté sur la qualité humaine du jeune gardien arrivé à Marseille et sur l’absence de rivalité ressentie lors de son intégration : « Arriver, prendre ma place, non. On était surpris par ce jeune. C’était un gardien disjoncté, sans se poser de questions ». Selon Olmeta, le staff — et notamment Jean Castaneda, alors entraîneur des gardiens — a rapidement perçu le potentiel de Barthez : « Il faut savoir reconnaître qu’il y a plus fort ».

J’ai eu à dire à Bdernard Tapie ce que je pensais. Je n’ai pas mis les gants

🗣️ Pascal Olmeta sur Bernard Tapie et l’OM : “Si j’avais vu les tricheries, ça ne se serait pas passé ! Un jour de demi-finale de Coupe de France au Vélodrome, je jouais pour Paris et on m’a approché.” #RMCLive pic.twitter.com/kzSLP8ANGY — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 7, 2025

L’épisode de la blessure reste central dans son récit. Après une prestation difficile de Barthez à Glasgow, Olmeta raconte qu’il devait reprendre sa place et qu’il a été empêché par un accident : « Dix jours après, je devais reprendre le but, et là je me casse la jambe. C’est écrit, j’en veux à personne ». Cette fracture, qu’il relate comme un tournant personnel, explique en partie son absence lors des derniers instants de la campagne européenne de l’OM en 1992-1993.

Sur sa relation avec le président, Olmeta ne cherche pas à masquer la tension : il admet avoir eu des échanges vifs avec Bernard Tapie et résume l’intensité de ces confrontations sans fard : « J’ai eu à lui dire ce que je pensais. Je n’ai pas mis les gants, j’ai failli lui mettre dans la gueule ». Ces propos confirment le climat parfois électrique au sein du club durant cette période charnière.

Cet entretien sur RMC apporte un témoignage direct d’un acteur de l’époque : Olmeta livre un récit centré sur le vécu, la camaraderie avec Barthez, la malchance de la blessure et les relations humaines complexes autour du sacre européen. L’ancien gardien se montre clair — ni regrets publics, ni réécritures : un point de vue personnel sur une saison historique pour l’OM.