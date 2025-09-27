OM : “On a envoyé un message direct à la Ligue 1”

LIGUE 1 – OM : Murrillo, buteur décisif, envoie un message fort à la Ligue 1

Au lendemain de l’exploit face au PSG, l’Olympique de Marseille a confirmé en s’imposant à Strasbourg (1-2) lors de la 6e journée de Ligue 1. Héros de la soirée grâce à son but décisif, le latéral droit Murrillo a livré ses impressions après la rencontre. Un discours plein d’ambition qui illustre la confiance grandissante du groupe olympien.

“Envoyer un message direct à la Ligue 1”

Auteur du deuxième but marseillais, Murrillo a insisté sur l’importance de cette victoire dans la continuité du succès historique contre Paris :

« Ce match était très important, avant tout pour continuer à engranger de la confiance et pour envoyer un message direct à la Ligue 1, que cette année nous faisons les choses correctement et que nous sommes ici pour rivaliser avec tout le monde. »

Pour le défenseur, cette série de victoires doit installer l’OM dans une dynamique positive et affirmer les ambitions phocéennes dans la course au titre.

La force du collectif mise en avant

Murrillo n’a pas seulement célébré son but : il a surtout salué la profondeur de l’effectif et l’impact des entrants, déterminants à la Meinau :

« Nous avons une grande équipe. Aujourd’hui, Mason n’a pas commencé, mais il est entré et a fait la différence. Tout comme Auba. Nous savons ce que chacun peut apporter, et c’est pour ça que nous avons gagné aujourd’hui. »

L’OM veut jouer sur tous les tableaux

Au-delà de cette victoire à Strasbourg, le défenseur a rappelé l’ambition globale du club :

« Comme je l’ai dit, nous sommes ici pour rivaliser dans le bon sens et nous préparer à tout jouer cette saison. »

Avec deux succès de prestige en moins d’une semaine, l’OM de Roberto De Zerbi confirme sa montée en puissance. Et les mots de Murrillo résonnent comme une promesse : Marseille veut assumer son statut et se battre sur tous les fronts.

