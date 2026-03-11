OM : Pablo Longoria a (déjà) trouvé un nouveau poste !

Ancien président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria a récemment quitté ses fonctions à la tête du club phocéen. Le propriétaire Frank McCourt a décidé de réorganiser la gouvernance marseillaise, ce qui a conduit à la nomination d’Alban Juster comme président du Directoire.

Si l’OM n’a pas encore détaillé officiellement l’avenir de Longoria au sein du club, le dirigeant espagnol poursuit de son côté ses activités dans le monde du sport. Selon plusieurs informations révélées ce mercredi, il vient d’intégrer une nouvelle structure européenne consacrée à la gouvernance sportive.

Un rôle au sein du Center for Sports Business Tegernsee

Pablo Longoria siège désormais au conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee (CSBT). Cette organisation récente a été cofondée par le gardien allemand Manuel Neuer et ambitionne de « renforcer la gouvernance et les finances du sport en Europe ».

Le conseil d’administration rassemble plusieurs personnalités influentes du secteur sportif. Parmi elles figure également Francesco Calvo, actuel président des opérations commerciales du club anglais Aston Villa.

Une reconnaissance de son expertise

Cette nomination illustre la reconnaissance dont bénéficie Longoria dans l’écosystème du football européen. Réputé pour ses compétences en matière de recrutement et de gestion sportive, l’Espagnol continue ainsi d’exercer une influence dans les réflexions autour de la gouvernance du sport.

Reste désormais à savoir quel sera son avenir à plus long terme après son passage à la tête de l’OM, dans un contexte où le club marseillais entame une nouvelle phase de restructuration.