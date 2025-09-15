OM : Pablo Longoria recadre Éric Di Meco après ses critiques sur le mercato

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a tenu à répondre aux critiques d’Éric Di Meco sur le mercato olympien. L’ancien joueur avait dénoncé une politique de transferts jugée excessive et contradictoire.

Le mercato estival de l’OM n’a pas fini de faire réagir. Plusieurs semaines après la fin des transferts, les propos d’Éric Di Meco continuent de susciter le débat. L’ancien défenseur marseillais, aujourd’hui consultant pour RMC Sport, s’était montré particulièrement sceptique face à la politique menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

À l’époque, Di Meco avait pointé du doigt un recrutement massif et une instabilité chronique : « Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs ? (…) Leur intérêt, c’est de faire des transferts, pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. »

Longoria n’apprécie pas les insinuations de Di Meco

Face à ces accusations, Pablo Longoria a réagi dans un entretien à La Provence. Le président olympien a tenu à répondre avec fermeté :

« J’ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu’il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas. »

Une mise au point claire de la part du dirigeant marseillais, alors que l’OM s’apprête à disputer une semaine décisive avec son grand retour en Ligue des champions face au Real Madrid.

