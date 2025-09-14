Des nouvelles de Gouiri, un absent important au Real et une grosse surprise dans le onze marseillais ? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 14 septembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

ça devrait aller pour Gouiri

L’Olympique de Marseille peut souffler. Sorti groggy lors de la victoire face à Lorient vendredi soir (4-0), Amine Gouiri a rapidement inquiété le staff et les supporters phocéens. Touché au visage après un contact violent avec Meïté, prêté par l’OM aux Merlus, l’attaquant de 24 ans a dû quitter le terrain prématurément.

Selon les informations de L’Équipe, les examens réalisés dans la foulée ont écarté une blessure grave : la mâchoire de Gouiri n’a finalement pas souffert du choc. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui craignait un forfait de taille à quatre jours du déplacement tant attendu au Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid en Ligue des champions.

Une épaule à surveiller

Si la mâchoire n’est pas touchée, Gouiri reste sous surveillance médicale pour de légères douleurs à l’épaule, conséquence de sa lourde chute après l’impact. Rien d’alarmant pour l’instant, mais le staff olympien ne prendra aucun risque avant la rencontre de mardi soir.

Arrivé à Marseille en janvier dernier lors du mercato hivernal, Gouiri n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Mais son profil polyvalent et sa capacité à créer des espaces en font déjà une option précieuse dans le système de De Zerbi. Sa présence face au Real Madrid constituerait un atout supplémentaire pour une attaque marseillaise en confiance après son large succès contre Lorient.

Real Madrid – OM : Antonio Rüdiger forfait, une brèche à exploiter pour les Phocéens

À quelques jours du choc entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille en Ligue des champions (mardi, 21h au Santiago Bernabeu), les Merengues doivent encaisser un coup dur. Leur défenseur central Antonio Rüdiger ne sera pas de la partie.

Le Real Madrid a confirmé ce week-end la blessure de l’international allemand. Touché lors des éliminatoires du Mondial 2026 avec la Mannschaft, Rüdiger souffre d’une lésion musculaire au muscle antérieur de la jambe gauche. Verdict : environ trois mois d’arrêt. Une longue absence qui contraint Xabi Alonso à revoir ses plans en charnière centrale.

Depuis le début de saison, le technicien espagnol cherche encore la bonne formule défensive. Face à l’OM, il devrait s’appuyer sur le jeune néerlandais Dean Huijsen, arrivé cet été, aux côtés d’Éder Militao. Une paire inédite pour un match où la moindre erreur se paiera cash.

L’OM veut en profiter

Ce forfait inattendu représente une opportunité pour l’attaque olympienne. Vendredi soir contre Lorient (4-0), Roberto De Zerbi avait volontairement laissé Pierre-Emerick Aubameyang au repos, afin qu’il arrive frais pour la Ligue des champions. L’incertitude plane encore autour d’Amine Gouiri, sorti prématurément après un choc avec Bamo Meïté, mais les Phocéens comptent bien frapper fort dès leur retour en C1.

Avec Greenwood, Weah, Aubameyang ou encore O’Riley, l’OM dispose d’arguments offensifs pour mettre sous pression une défense madrilène affaiblie. L’occasion de rêver à un exploit, même si, sur le papier, le Real reste favori devant son public.

Kondogbia aligné face au Real ?

Utilisé au milieu de terrain contre Lorient vendredi dernier (4-0), Geoffrey Kondogbia a porté le brassard de capitaine et s’est imposé comme l’un des derniers cadres de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain encore présents après un mercato marqué par les départs de Rabiot et Rongier. À la veille du choc de Ligue des champions contre le Real Madrid, la possibilité de voir l’international centrafricain débuter dans l’entrejeu marseillais prend de l’ampleur.

Longtemps considéré comme un joueur sur le départ à l’été 2024, Kondogbia a réussi à renverser la tendance. Alors que ses dirigeants avaient envisagé une vente, il a finalement convaincu Roberto De Zerbi de le conserver. Depuis, son rôle a changé : de défenseur central d’appoint la saison dernière (18 de ses 26 apparitions), il a retrouvé son poste naturel de milieu récupérateur et a montré contre Lorient qu’il n’avait rien perdu de ses qualités.

Une hiérarchie bouleversée dans le cœur du jeu ? Kondogbia relancé ?

Le départ d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, celui de Valentin Rongier à Rennes, ainsi que les mises au repos de joueurs comme Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Höjbjerg ont rebattu les cartes. Même le déclassement de Neal Maupay a accentué cette impression : Kondogbia est un rescapé d’une époque récente mais déjà révolue. Vendredi, il incarnait cette stabilité en arborant le brassard.

Désormais, la concurrence au milieu est dense avec les arrivées d’Angel Gomes, Arthur Vermeeren et de Matt O’Riley, l’importance du vice-capitaine Højbjerg, sans oublier les jeunes Darryl Bakola et Bilal Nadir. Pourtant, Kondogbia semble avoir gagné du crédit grâce à son calme, son expérience et son profil physique.

À la veille d’un déplacement périlleux au Santiago Bernabéu, selon l’Equipe, De Zerbi pourrait être tenté d’aligner le Centrafricain dès le coup d’envoi. Son rôle de capitaine contre Lorient n’était peut-être pas qu’un symbole, mais bien un signe fort : celui d’un joueur redevenu un otentiel titulaire dans les gros matches…

La réponse tombera mardi soir, mais une chose est sûre : Geoffrey Kondogbia s’est replacé dans la hiérarchie et pourrait vivre un retour en grâce au moment le plus important de la saison.