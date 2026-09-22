OM : Paixao donne des nouvelles après sa sortie inquiétante face au PSG !

Sorti dès la 30e minute lors de la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Igor Paixao avait suscité de l’inquiétude. Touché après un duel aérien, l’ailier brésilien a finalement tenu à rassurer les supporters marseillais ce mardi sur Instagram. Selon ses propres mots, il ne souffrirait d’aucune blessure.

« Je ne suis pas blessé »

Remplacé prématurément dimanche soir au Stade Vélodrome, Igor Paixao semblait touché au genou droit après un duel aérien. Dans les heures qui ont suivi, Bruno Genesio avait évoqué la nécessité d’attendre avant de connaître précisément la nature du problème.

Mais ce mardi, le Brésilien a publié un message rassurant sur son compte Instagram :

« De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! »

Une communication qui permet donc de lever une grande partie des inquiétudes autour de son état physique.

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Une bonne nouvelle pour Genesio

Dans une période compliquée, l’OM pouvait difficilement se permettre de perdre l’un de ses principaux atouts offensifs.

Paixao devrait donc pouvoir profiter de la trêve internationale pour récupérer et préparer la reprise avec le groupe marseillais.

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Objectif reprise après la trêve

L’OM reste sur une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et devra impérativement réagir après la trêve.

Le message de Paixao constitue donc une vraie bonne nouvelle pour Bruno Genesio : l’ailier brésilien assure qu’il n’est pas blessé et devrait pouvoir être rapidement disponible.

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