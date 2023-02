La LFP a publié un entretien entre l’ancien joueur de l’OM, Jean-Pierre Papin, et l’ex du PSG, Pauleta. L’actuel conseiller du président Longoria s’est notamment exprimé sur le poste de numéro 9.

Jean-Pierre Papin est revenu à l’OM il y a quelques mois. La légende du club a été interrogé par la LFP avant le fameux Clasico face au PSG. Dans cet entretien mené avec Pedro Miguel Pauleta, JPP a été questionné sur le poste si particulier de numéro 9 et l’égoïsme qu’il doit y avoir. L’ancien international français a raconté une anecdote savoureuse sur une victoire marseillaise où il a pourtant été abattu !

A LIRE AUSSI : Acherchour craint le pire pour l’OM lors du Clasico vs le PSG !

Avant #LeClassique de ce week-end, découvrez ce super entretien croisé entre @JP_Papin et Pedro Miguel Pauleta 🤝#Ligue1Legends | #OMSPG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 21, 2023

A LIRE AUSSI : OM PSG – Riolo : « Un truc comme ça ? ça me rend dingue ! JAMAIS ça n’arriverai à Marseille… «

« Moi, j’ai même pleuré sur un terrain après une victoire. C’était lors de OM-Montpellier en championnat. Je rate un pénalty et je ne marque pas du match. A la fin et malgré la victoire 2-0 de l’OM, j’étais effondré, la tête entre les mains au milieu du terrain. Mais c’est nécessaire pour un buteur d’avoir de l’égoïsme. Le plus important pour moi c’était de marquer des buts, j’étais là pour ça, même si parfois il pouvait y avoir des petits accrochages avec des coéquipiers qui me reprochaient de ne pas assez passer le ballon. Mais généralement quand je marquais tout le monde était content, car c’était le plus souvent signe de victoire, de points pris et de prime (rires) ! La concurrence? Quand j’arrive à Milan en 1992/93, il y avait de la compétition avec Marco van Basten, car à l’époque on ne pouvait aligner que trois joueurs étrangers dans le onze et nous étions six à y prétendre entre nous deux, Gullit, Rijkaard, Boban et Savicevic. C’était donc le plus souvent lui ou moi, à moins que l’on nous choisisse tous les deux pour débuter. Quand cela a été le cas, tout s’est d’ailleurs bien passé entre nous. » Jean-Pierre Papin – Source : LFP (21/02/23)