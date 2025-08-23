OM – Paris FC : Le onze avec Aubameyang et Weah !

L’OM va tenter de se relancer au Stade Vélodrome après sa défaite inaugurale à Rennes. Dans une ambiance tendue suite à l’après match et à l’éviction de Rowe et Rabiot, Roberto De Zerbi propose un onze avec plusieurs absents…

Cette réception du PFC est le premier match officiel au Vélodrome de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, va retrouver son ancien minot Maxime Lopez. Côté marseillais, Medina est blessé pour 1 mois, Paixao est encore indisponible et les deux joueurs exclus Rowe (qui va signer avec Bologne) et Rabiot vont devoir être remplacés dans le onze ! De Zerbi doit aussi se passer de Kondogbia et Harit, forfaits.

Egan-Riley dans l’axe, Weah ailier droit, Gouiri 10 ?

Sans Paixao et Medina, blessés, le jeune Egan-Riley qui devrait former la charnière avec la recrue Balerdi, Garcia évoluer comme latéral gauche et Murillo côté droit. Au milieu, la recrue Gomes est titulaire avec Hojbjerg, Gouiri est aligné au poste de 10, Greenwood conserve son rôle d’ailier droit, Aubameyang est en pointe et Weah devrait débute comme ailier gauche ? Reste à savoir si RDZ va pas changé son système en 3-4-3 ?

Le onze de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

Gomes, Højbjerg

Greenwood, Gouiri, Weah

Aubameyang

