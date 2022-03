L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-1) ce dimanche à l’occasion de 29e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Milik et Bakambu. Dimitri Payet s’est exprimé au terme de la rencontre savourant sa revanche prise sur les niçois.

Les olympiens ont réalisé la belle opération de cette 29e journée de Ligue 1 en s’imposant au vélodrome contre Nice (2-1), un concurrent direct au podium. Au terme de la rencontre Dimitri Payet savourait ce résultat et la revanche personnelle prise sur l’OGC Nice.

Je tire mon chapeau aux supporters – Payet

« C’est une revanche personnelle de l’équipe prise sur cette équipe de Nice par rapport au match de coupe de France qu’on a mis du temps a digérer. Ce soir on a gagné chez nous et on connait les conséquences au classement dont tout le monde était très très heureux à la fin. (…) On savait à quoi s’attendre, que le public allait répondre présent. Je tire mon chapeau aux supporters. Il n’y a pas eu d’incident, ça s’est très bien passé. J’ai même vu un supporter qui voulait lancer un Dragibus et qui a été repris par les autres. C’est un signe de compréhension, on avance. » Dimitri Payet – Source : Football Club de Marseille (20/03/2022)

Jorge Desio, l’adjoint de Jorge Sampaoli s’est également exprimé en conférence de presse après cette victoire 2-1 de l’OM face à Nice en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1. ce dimanche soir.

Nous venons d’en gagner quatre d’affilée, il faut valoriser ces résultats-là — Jorge Desio

« Nous avons imaginé un 5-4-1, Gerson pouvait être sur la gauche, pour attaquer sur l’extérieur, gagner des duels, on comptait sur lui physiquement, avec des qualités face à des joueurs rapides. On ne voulait pas un latéral traditionnel mais un joueur avec des qualités plus offensives. (…) Oui, nous venons d’en gagner quatre d’affilée, en comptant l’Europe, il faut valoriser ces résultats-là. Notre groupe est valeureux, courageux, il essaie de répondre à ce que l’entraîneur Sampaoli essaie de mettre en œuvre. » Jorge Desio – Source : La Provence (21/03/2022)